Yolanda Paredes advierte que el caso Delgado podría destapar más irregularidades

En la mañana de este miércoles, momentos antes del inicio de la sesión en la que se trataría la pérdida de investidura de la senadora Zenaida Delgado, su colega la senadora Yolanda Paredes advirtió que la crisis podría profundizarse y derivar en nuevas denuncias. Delgado fue acusada de hostigar a funcionarios bajo su cargo y exigir pagos a cambio de nombramientos, entre otras presuntas irregularidades.

Paredes sostuvo que su postura no responde a intereses políticos particulares y aseguró que su prioridad es que se actúe conforme a la ley.

“A mí no me importa tener un voto más, un voto menos a esta altura del campeonato”, afirmó.

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Asimismo, señaló que, según la información que maneja, ya estarían los votos necesarios entre sectores de la oposición, la disidencia colorada y el cartismo para avanzar con la sanción correspondiente.

Denunciantes temen perder sus trabajos, sostiene senadora

Más allá de las denuncias sobre presuntos descuentos salariales arbitrarios, la legisladora expresó su preocupación por las consecuencias económicas que podría enfrentar el personal afectado, especialmente ante la posibilidad de perder sus puestos de trabajo.

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Explicó que muchos funcionarios contrajeron importantes préstamos bancarios y ahora temen quedar desempleados, una situación que comprometería su capacidad para cumplir con las cuotas mensuales y otras obligaciones financieras.

“El problema es que estos funcionarios adquirieron préstamos y ese es el problema, tienen cuotas pendientes y temen perder sus puestos de trabajo”, manifestó.

Anticipan posibles nuevas revelaciones

Por otro lado, la senadora también alertó sobre la posibilidad de que surjan nuevas denuncias en los próximos días. Según advirtió, otras personas podrían animarse a revelar información sobre presuntas irregularidades, impulsadas por la incertidumbre y la desesperación ante su futuro laboral y económico.

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Mientras tanto, el debate tuvo lugar en la Cámara Alta, donde la senadora Zenaida Delgado tuvo la oportunidad de hacer uso de la palabra para presentar su descargo ante sus colegas, en el marco del tratamiento de su posible pérdida de investidura.