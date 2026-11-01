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Política
01 de noviembre de 2026 - 10:06

Caapucú: Policía Nacional se prestó a descabellada prohibición de Halloween

Más de 100 efectivos de distintas dependencias policiales del departamento de Paraguarí se formaron para el operativo preventivo en Caapucú.
Más de 100 efectivos de distintas dependencias policiales del departamento de Paraguarí se prestaron a la descabellada prohibición. Emilce Ramírez

Diputado lamenta que agentes policiales bajo el mando del comisario Arnaldo Valdez Bobadilla ignoraran artículos constitucionales y se prestaran a la descabellada resolución municipal que prohibía participar en fiestas de Halloween en Caapucú.

Por ABC Color
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“Es una verdadera locura que la Policía Nacional se preste a esta payasada. Son una vergüenza Policía Nacional. Agarren al menos un criminal real en este país”, escribió el diputado Raúl Benítez (Independiente) al enterarse del vergonzoso despliegue policial para perseguir, no a delincuentes, sino a ciudadanos comunes que buscaban celebrar una fiesta.

Por segundo año consecutivo el cuestionado intendente de Caapucú Gustavo Penayo (ANR-HC) mediante una descabellada resolución municipal, que contraviene varios artículos de la Constitución Nacional, prohibió “toda clase de fiestas, eventos o actividades públicas o privadas alusivas o conmemorativas” de Halloween dentro de su jurisdicción”.

El intendente amenazó con detenciones arbitrarias a toda persona que se disfrazara o compartiera con amigos una fiesta de Halloween. Incluso indicó que le “darían cachiporrazo a los inadaptados”.

Sin embargo, lo más vergonzoso de esta situación es que la propia Policía Nacional se haya prestado para hacer cumplir dicha prohibición desplegando más de 100 efectivos policiales para generar miedo en la población de Caapucú.

Lea más: Policía desplegó control preventivo en Caapucú ante el “fantasma” del festejo de Halloween

En redes sociales varios ciudadanos, abogados y figuras públicas cuestionaron a la Policía Nacional, al comandante César Silguero y al ministro Enrique Riera y exigieron la inmediata destitución de los jefes policiales que llevaron adelante dicho operativo.

Policías que ejecutaron los controles

En la noche del sábado y la madrugada de este domingo más de 100 agentes estaban bajo el mando del jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana de Paraguarí, Comisario Principal MCP Arnaldo Valdez Bobadilla.

Los agentes estaban distribuidos en las inmediaciones del cementerio, la iglesia y varias calles de Caapucú “persuadiendo” a la ciudadanía a que no salga a disfrutar de una reunión con amigos.

Lea más: Prohibir Halloween: Intendente buscará diputación para evitar “fiesta pagana”

Ejecutaron los operativos el jefe de la comisaría local, subcomisario Cristhian Fabián Torres González, y el suboficial mayor Cristian Quiñónez.

Para dicho efecto se despojó de la seguridad ciudadana a todo el departamento, pues agente policiales de otras comisarías tuvieron que ser trasladados a Caapucú para cumplir con el capricho de un intendente.

“Ojalá así se desplieguen persiguiendo delincuentes o posibles homicidas, noo pero para disfrazarse ahí todo el cuartel caen”, escribió un ciudadano.

Según los datos estadísticos del Ministerio Público el departamento de Paraguarí tiene un promedio de 7.000 hechos delictivos por año en donde el robo y el abigeo son los que causan estragos en la población.

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