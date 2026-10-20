Diputado Raúl Benítez lamenta que para el MEC el genocida Adolf Hitler sea un “político famoso”

El diputado Raúl Benítez (Independientes) cuestionó duramente la distribución de libros de educación sexual y afectividad del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en los que se considera al genocida Adolf Hitler, cuyo régimen orquestó el asesinato de aproximadamente 6 millones de judíos, como un “político famoso” que “llegó alto”.

Dijo que el ministro de Educación Luis Ramírez, lo decepcionó profundamente por seguir en la ruta de una educación arcaica y profundamente machista.

“Decepción fue la que tuve sobre Luis Ramírez; por su trayectoria creo mayor expectativa y, lastimosamente vino a reproducir un modelo obsoleto, arcaico, un modelo educativo que estoy seguro de que él no pregonaría en el sector privado que administre”, dijo el diputado Raúl Benítez.

El parlamentario lamentó la distribución de los libros de educación sexual y afectividad con contenido sobre historia y, sobre todo, que fue totalmente relativizado, lo que generaría confusión entre los niños.

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Polémicos contenidos

Raúl Benítez repudió varias frases de los libros distribuidos en las escuelas del país por el Ministerio de Educación y pidió su retiro inmediato.

“Se le sugiere a las chicas vestirse elegantes no provocativas, por que podrían provocar en los chicos reacciones que ellas no desean”, dijo Benítez.

El parlamentario se preguntó ¿El MEC está culpando a las mujeres cuando son acosadas por su forma de vestirse?

“En el libro sugiere que es culpa de la chica, por cómo se viste, que la manoseen o la acosen en las calles”, manifestó Benítez.

Feminicidio: Incentivan a resolver conflictos a patadas y puñetazos

En otro momento, el parlamentario cuestionó también frases en donde sugiere que el hombre resuelve los conflictos a patadas y puñetazos, en donde en el país se tiene un alarmante número de feminicidio.

“Los niños resuelven conflictos con empujones, patadas y a puñetazos y las niñas manipulan con la mente. La certeza de la paternidad depende de la mujer con su fidelidad. La píldora del día después es un micro aborto, usar anticonceptivos provoca más cáncer”, leyó en otra parte del libro distribuido por el MEC.

Benítez lamentó que desde los libros se esté indicando que el preservativo en ineficaz y que es mejor la abstinencia para combatir el sida.

“El virus del sida es más pequeño que los poros del preservativo instar a usarlo es la causa número uno del contagio. Estamos hablando de un libro de un material que es lamentable, pero más lamentable es el papel del Ministerio de Educación”, manifestó el diputado.

Retirar urgente los libros

El parlamentario pidió a Luis Ramírez a retirar de manera inmediata los libros de la escuela para evitar más daño en el aprendizaje educativo.

“Luis Ramírez sabe muy bien que este material no debe estar dentro de una escuela un minuto más. Un libro que relativiza la violencia contra la mujer, un libro que relativiza la eficacia del uso de preservativo. En un país donde hay una altísima tasa de adolescentes embarazadas, un país donde el abuso dentro del entorno familiar es constante y la violencia contra la mujer es alarmante repartir este libro es criminal”, puntualizó Raúl Benítez.