Blanca Ovelar sobre Zenaida Delgado: “No hay forma de salvarla”

La senadora nacional Blanca Ovelar sentó una postura contundente respecto a la crisis que atraviesa su colega Zenaida Delgado en el Congreso Nacional. Al ser consultada sobre las acusaciones y las pruebas que salieron a la luz en los últimos días, la legisladora sostuvo que el escenario procesal y político de la parlamentaria denunciada no tiene retorno.

“Yo creo que conforme pasan los días, los detalles que van surgidos hacen que todavía sea mucho más difícil defenderla y mantenerla en el Congreso. Yo creo que aquí salta a la vista que todos esos elementos que se manejan y que se denunciaron ya hace un tiempo, llevan a la pérdida de investidura. No hay forma de salvar a Zenaida”, sentenció Ovelar.

Al calificar la situación procesal de Delgado como insostenible, Ovelar recordó que “por menos se ha sacado a otros” e indicó que las prácticas denunciadas con relación a los funcionarios del Congreso representan un hecho gravísimo y una calamidad, realmente.

Ante la posibilidad de que Delgado presente su dimisión tras comparecer ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora fue categórica: “Y eso sería lo mejor. Yo le ruego a que renuncie porque entonces nos quita la el mal momento de tener que votar por su destitución”.

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Finalmente, descartó que existan parlamentarios dispuestos a salvarla: “No hay forma de salvar. No hay un solo resquicio, ni un solo elemento que pueda usarse como atenuante”.

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Sistema financiero y salud pública

Por otra parte, la legisladora abordó las recientes declaraciones del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, sobre la preocupación existente alrededor del sistema financiero.

Si bien prefirió mantener cautela sobre los dichos específicos del segundo del Ejecutivo, recordó la postura que se sostiene desde diversos sectores: “Yo creo que hace mucho venimos sosteniendo eso y es natural que en algún momento tengan que tomar esa conciencia”.

Asimismo, Ovelar alertó sobre la crítica realidad que atraviesa el sistema de salud pública y la falta de insumos o agilidad en la atención a los pacientes, relatando una experiencia personal constatada durante las primeras horas de la mañana.

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“Esta mañana estuve mirando en el Hospital San Pablo y había quinientas personas a las cinco de la mañana en la fila retirando orden, solo una vez al mes se da para hacerse estudios a las mujeres”, remarcó.

Para ampliar dejó en claro: “Eso se tiene que ampliar, no puede ser que solo una vez al mes y que la gente vaya allí, emplee todo su día y al final no tenga su orden de estudio. Yo creo que hay mucho que mejorar en salud, demasiado”, concluyó.