ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
21º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Política
02 de noviembre de 2026 - 11:50

Blanca Ovelar sobre Zenaida Delgado: “No hay forma de salvarla”

Blanca Ovelar, senadora colorada. Foto: Gentileza del Senado.
Blanca Ovelar, senadora colorada.

La senadora Blanca Ovelar afirmó que la situación de Zenaida Delgado es insostenible ante la acumulación de pruebas y le rogó que renuncie para evitar una violenta votación de destitución. Además, se refirió a las deficiencias en el sistema de salud pública y a las recientes críticas sobre la situación financiera del país.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La senadora nacional Blanca Ovelar sentó una postura contundente respecto a la crisis que atraviesa su colega Zenaida Delgado en el Congreso Nacional. Al ser consultada sobre las acusaciones y las pruebas que salieron a la luz en los últimos días, la legisladora sostuvo que el escenario procesal y político de la parlamentaria denunciada no tiene retorno.

“Yo creo que conforme pasan los días, los detalles que van surgidos hacen que todavía sea mucho más difícil defenderla y mantenerla en el Congreso. Yo creo que aquí salta a la vista que todos esos elementos que se manejan y que se denunciaron ya hace un tiempo, llevan a la pérdida de investidura. No hay forma de salvar a Zenaida”, sentenció Ovelar.

Al calificar la situación procesal de Delgado como insostenible, Ovelar recordó que “por menos se ha sacado a otros” e indicó que las prácticas denunciadas con relación a los funcionarios del Congreso representan un hecho gravísimo y una calamidad, realmente.

Ante la posibilidad de que Delgado presente su dimisión tras comparecer ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora fue categórica: “Y eso sería lo mejor. Yo le ruego a que renuncie porque entonces nos quita la el mal momento de tener que votar por su destitución”.

Lea más: ¿Zenaida Delgado será la sexta senadora en abandonar el Senado?: Antecedentes de expulsiones y renuncias

Finalmente, descartó que existan parlamentarios dispuestos a salvarla: “No hay forma de salvar. No hay un solo resquicio, ni un solo elemento que pueda usarse como atenuante”.

Sistema financiero y salud pública

Por otra parte, la legisladora abordó las recientes declaraciones del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, sobre la preocupación existente alrededor del sistema financiero.

Si bien prefirió mantener cautela sobre los dichos específicos del segundo del Ejecutivo, recordó la postura que se sostiene desde diversos sectores: “Yo creo que hace mucho venimos sosteniendo eso y es natural que en algún momento tengan que tomar esa conciencia”.

Asimismo, Ovelar alertó sobre la crítica realidad que atraviesa el sistema de salud pública y la falta de insumos o agilidad en la atención a los pacientes, relatando una experiencia personal constatada durante las primeras horas de la mañana.

Lea más: Ministro de Salud anuncia que viajará a Taiwán en busca de tecnología de punta para la medicina paraguaya

“Esta mañana estuve mirando en el Hospital San Pablo y había quinientas personas a las cinco de la mañana en la fila retirando orden, solo una vez al mes se da para hacerse estudios a las mujeres”, remarcó.

Para ampliar dejó en claro: “Eso se tiene que ampliar, no puede ser que solo una vez al mes y que la gente vaya allí, emplee todo su día y al final no tenga su orden de estudio. Yo creo que hay mucho que mejorar en salud, demasiado”, concluyó.

Lo
más leído
del día

01
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
02
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
03
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
04
Clima
Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: Pronóstico de lluvia y 4 departamentos en alerta por tormentas
Ver más

Te puede interesar