¿Zenaida Delgado será la sexta senadora en abandonar el Senado?: Antecedentes de expulsiones y renuncias

Desde que comenzó el actual periodo legislativo, el 1 de julio de 2023, la Cámara de Senadores ya registró cinco salidas de legisladores entre expulsiones y renuncias. Los casos estuvieron marcados por escándalos políticos, denuncias, cuestionamientos éticos e incluso condenas por hechos vinculados al narcotráfico.

La posible pérdida de investidura de la senadora Zenaida Delgado (ANR, oficialista), denunciada por un supuesto esquema de cobro de “peaje salarial” a funcionarios, podría convertirla en la sexta legisladora en abandonar el Senado antes de que concluya el periodo parlamentario, el 29 de junio de 2028.

Sin embargo, no todas las salidas tuvieron las mismas características ni generaron las mismas repercusiones. La destitución de Kattya González (entonces del PEN), el 14 de febrero de 2024, fue el caso que trascendió las fronteras y desató una fuerte reacción ciudadana, diplomática, empresarial e internacional por los cuestionamientos al procedimiento utilizado para sacarla de su banca.

Kattya González: la expulsión que tuvo repercusión internacional

El 14 de febrero de 2024, el bloque cartista y sus aliados concretaron la pérdida de investidura de Kattya González con 23 votos, pese a que en diciembre de 2023 el propio Senado había establecido una mayoría de 30 votos para expulsar a un legislador.

González había sido la cuarta senadora más votada en las elecciones de 2023, con 100.083 votos. Su salida permitió el ingreso de su suplente, Ignacio Iramain.

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La decisión generó protestas ciudadanas y pronunciamientos de organismos internacionales, representaciones diplomáticas y gremios empresariales. La OEA expresó preocupación por la violencia política de género, mientras que representantes de la Unión Europea, Reino Unido, España, Francia, Italia y Alemania, junto con un diplomático estadounidense, se reunieron con la exlegisladora en respaldo al Estado de derecho y la democracia.

También se pronunciaron la Conferencia Episcopal Paraguaya y organizaciones empresariales como FEPRINCO, la Unión de Gremios de la Producción y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, que advirtieron sobre el deterioro de la institucionalidad y sus posibles consecuencias para la imagen del país.

La controversia tuvo otro capítulo en la Justicia. Las denuncias penales que habían servido de argumento para cuestionar a González terminaron con un pedido fiscal de desestimación por falta de hecho punible. Además, la exsenadora recurrió a la Corte Suprema de Justicia, que tardó dos años, tres meses y 25 días en resolver definitivamente su acción de inconstitucionalidad tras rechazarla.

El origen de la trama política quedó expuesto en las declaraciones del entonces presidente del Senado, Silvio “Beto” Ovelar, quien atribuyó la decisión al Comando de Honor Colorado, entonces liderado por Horacio Cartes.

Yamy Nal: expulsada tras los audios sobre una supuesta repartija

El 16 de setiembre de 2025, la Cámara de Senadores expulsó a Norma Aquino, conocida como Yamy Nal, con 40 votos de los presentes en la sala de sesiones.

La decisión se produjo tras la difusión de audios que revelaban una supuesta repartija de una donación de US$ 8 millones de Taiwán, destinada a los ascensores del Congreso, además de presuntos cobros de US$ 20.000 por votos y negociaciones sobre cargos en Itaipú.

En las conversaciones también aparecían el senador Javier “Chaqueñito” Vera y referencias a otros referentes políticos, entre ellos Basilio Núñez, Lizarella Valiente, Beto Ovelar y el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez.

Un día antes de la pérdida de investidura, Aquino había sido expulsada de Honor Colorado. La oposición cuestionó que se utilizara una mayoría distinta a los dos tercios establecidos en el reglamento interno.

Aquino había ingresado como senadora número 43, con 12.648 votos. En su reemplazo asumió Lucía Mendoza, de Cruzada Nacional.

Chaqueñito Vera: expulsado por involucrar a un menor

El 30 de marzo de 2026, Javier “Chaqueñito” Vera perdió su investidura con 36 votos, unanimidad de los legisladores presentes.

La decisión se produjo después de la viralización de audios que se le atribuían, en los cuales presuntamente solicitaba favores de carácter sexual e involucraba a un menor de edad.

Lea más: Expulsan al excartista “Chaqueñito” del Senado por unanimidad

En agosto de 2024, Vera ya había sido apartado de la bancada de Honor Colorado. Posteriormente, sus colegas optaron inicialmente por suspenderlo durante 60 días sin goce de dieta.

Vera había ocupado una banca suplente en reemplazo de Rafael Esquivel, alias Mbururú, quien no pudo asumir por sus condenas judiciales. Tras su expulsión ingresó Walter Kobylanski, quien actualmente se maneja como independiente.

Erico Galeano: renunció tras una condena por narcotráfico

El 12 de mayo de 2026, el Senado aceptó la renuncia de Erico Galeano, quien enfrentaba una inminente pérdida de investidura luego de ser condenado a 13 años de prisión por lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza.

El legislador cartista había ingresado al Senado como número 26, con 27.974 votos. Lo reemplaza en el cargo Guadalipe Aveiro (ANR, oficialista).

Su caso estuvo marcado por sucesivas maniobras políticas para sostenerlo, incluidos desafueros, restituciones de fueros y un permiso especial mientras aguardaba que su condena quedara firme.

Finalmente, ante la presión política y la cantidad de votos que se perfilaban para expulsarlo, presentó su renuncia y evitó que el pleno resolviera su pérdida de investidura.

Hernán Rivas: el escándalo del título falso y otra renuncia

En la misma jornada del 12 de mayo de 2026, el Senado aceptó la renuncia de Hernán Rivas, otro legislador cartista que acumuló cuestionamientos por el escándalo de su supuesto título falso de abogado.

Rivas había sido denunciado por Kattya González y el diputado Raúl Benítez por ejercer como representante del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados sin contar, presuntamente, con la formación académica requerida.

El 17 de noviembre de 2023, Kattya y Celeste Amarilla habían presentado un proyecto para su pérdida de investidura. Sin embargo, el 13 de diciembre de ese año, la iniciativa fue archivada con 29 votos en contra, dos a favor y diez abstenciones.

Un día después de la expulsión de González, el Senado aprobó el desafuero de Rivas. Posteriormente, sus fueros fueron restituidos en una controvertida maniobra política.

El proceso judicial finalmente avanzó. La Sala Penal de la Corte Suprema anuló las resoluciones que habían declarado la prescripción de los hechos relacionados con la producción y uso de documentos públicos de contenido falso. Rivas terminó condenado a ocho años de prisión. Había ingresado al Senado como número 29, con 25.202 votos.

Zenaida Delgado: ¿la sexta en abandonar el Senado?

La senadora Zenaida Delgado (ANR, oficialista) enfrenta un pedido de pérdida de investidura por denuncias relacionadas con un supuesto esquema de cobro de “peaje salarial” a funcionarios del Senado a cambio de conservar sus puestos o acceder a contratos permanentes.

El caso tiene antecedentes desde septiembre de 2025, cuando las senadoras Celeste Amarilla (PLRA) y Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) denunciaron que los funcionarios asignados a Delgado presuntamente debían entregar parte de sus salarios.

La legisladora también estuvo involucrada en la polémica por el incendio de un minibús del Congreso que utilizó durante un viaje a San Pedro. La reparación del vehículo y los gastos adicionales representaron G. 48.090.907, cubiertos con recursos públicos, según el informe oficial.

Otro antecedente involucra a una exasesora de Delgado, Fátima Patricia Agüero Stehlik, acusada junto con otras 20 personas en una causa por presunta estafa y asociación criminal relacionada con ofertas de empleo y recategorizaciones en el IPS. La acusación fiscal señalaba supuestos cobros de entre G. 1.500.000 y G. 15 millones.

Delgado ingresó al Senado como número 42, con 12.854 votos.

La Comisión de Asuntos Constitucionales el lunes debe emitir dictamen y recibir su descargo antes de que el pleno trate el pedido de pérdida de investidura.

Si se concreta su salida, Delgado se convertirá en la sexta senadora en abandonar la Cámara Alta durante el actual periodo legislativo, que comenzó el 1 de julio de 2023 y culmina el 29 de junio de 2028.