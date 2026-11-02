Caso Zenaida: Zacarías Irún insta a rechazar renuncia y avanzar con pérdida de investidura

El senador Javier Zacarías Irún afirmó que su postura personal -e incluso de la bancada colorada- es rechazar la renuncia de la senadora Zenaida Delgado y proceder con la pérdida de investidura. A su criterio, la idea de una renuncia netamente implica “una manera elegante de salirse”.

Asimismo, el colorado remarcó la idea de marcar una posición institucional, argumentando así que no se puede permitir que un legislador renuncie y se de por cerrado el caso sin asumir las consecuencias.

“Y es una manera elegante de salirse, ¿verdad? Yo pienso que nosotros también debemos de sentar jurisprudencia en ese sentido. No es que uno renuncia, sale y termina el caso: yo creo que hay que dejar sentada posiciones. Hay que dejar claras las posiciones", sostuvo.

Además, Zacarías Irún también aseveró que existen votos suficientes y elementos contundentes para aplicar la pérdida de investidura por uso indebido de influencias para beneficio propio. Al respecto, dijo que la denuncia involucra a funcionarios de la Cámara de Senadores que habrían sido extorsionados.

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Dictaminar por la pérdida de investidura

En cuanto al trámite institucional, el legislador aclaró que la nota de renuncia recién tendría entrada formal y legal en el plenario de la Cámara el miércoles.

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Por este motivo, consideró que la Comisión de Asuntos Constitucionales -la cual preside- debía continuar el debate sobre el caso.

“No podemos quedarnos callados... entonces somos cómplices pasivos del hecho. Yo no puedo venir a matarle a alguien y después simplemente me declaro culpable o me arrepiento y entonces me voy a mi casa a dormir”, precisó.

Luego de todo el escándalo ante un presunto cobro de “peajes” por cargos dentro del Congreso Nacional, la senadora colorada Zenaida Delgado presentó hoy su renuncia al cargo. “Esta decisión obedece a razones personales y familiares”, alegó.

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