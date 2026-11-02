ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Noticiero Cardinal
ABC Cardinal AM de 18:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
16º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Política
02 de noviembre de 2026 - 16:56

Caso Zenaida: Zacarías Irún insta a rechazar renuncia y avanzar con pérdida de investidura

Senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC).
Senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC).

Tras la renuncia de la senadora colorada Zenaida Delgado a su cargo, el senador Javier Zacarías Irún planteó que de igual manera se avance con la pérdida de investidura. “Y es una manera elegante de de salirse”, refirió.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El senador Javier Zacarías Irún afirmó que su postura personal -e incluso de la bancada colorada- es rechazar la renuncia de la senadora Zenaida Delgado y proceder con la pérdida de investidura. A su criterio, la idea de una renuncia netamente implica “una manera elegante de salirse”.

Asimismo, el colorado remarcó la idea de marcar una posición institucional, argumentando así que no se puede permitir que un legislador renuncie y se de por cerrado el caso sin asumir las consecuencias.

“Y es una manera elegante de salirse, ¿verdad? Yo pienso que nosotros también debemos de sentar jurisprudencia en ese sentido. No es que uno renuncia, sale y termina el caso: yo creo que hay que dejar sentada posiciones. Hay que dejar claras las posiciones", sostuvo.

Además, Zacarías Irún también aseveró que existen votos suficientes y elementos contundentes para aplicar la pérdida de investidura por uso indebido de influencias para beneficio propio. Al respecto, dijo que la denuncia involucra a funcionarios de la Cámara de Senadores que habrían sido extorsionados.

Lea más: Zenaida Delgado: Están dadas las condiciones para que deje el Senado, dice Líder Amarilla

Dictaminar por la pérdida de investidura

En cuanto al trámite institucional, el legislador aclaró que la nota de renuncia recién tendría entrada formal y legal en el plenario de la Cámara el miércoles.

Por este motivo, consideró que la Comisión de Asuntos Constitucionales -la cual preside- debía continuar el debate sobre el caso.

“No podemos quedarnos callados... entonces somos cómplices pasivos del hecho. Yo no puedo venir a matarle a alguien y después simplemente me declaro culpable o me arrepiento y entonces me voy a mi casa a dormir”, precisó.

Luego de todo el escándalo ante un presunto cobro de “peajes” por cargos dentro del Congreso Nacional, la senadora colorada Zenaida Delgado presentó hoy su renuncia al cargo. “Esta decisión obedece a razones personales y familiares”, alegó.

Lea más: Zenaida Delgado renuncia al Senado

Lo
más leído
del día

01
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
02
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
03
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
04
Clima
Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo
Ver más
05
Política
Ueno Bank: Senado enfrenta su tercera prueba y neopeñistas deben definir si apoyan pedidos de informes
Ver más

Te puede interesar