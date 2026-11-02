Zenaida Delgado: Están dadas las condiciones para que deje el Senado, dice Líder Amarilla

El senador Líder Amarilla (PLRA) indicó que “ahora mismo” está a favor de la pérdida de investidura y agregó que no escuchó que un solo senador esté en contra de que Zenaida Delgado (ANR) deje la Cámara Alta esta semana.

Esta tarde se reúne la Comisión de Asuntos Constitucionales en donde la senadora colorada deberá presentar su defensa y posteriormente se remitirá el dictamen a los parlamentarios.

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“Están dadas las condiciones para que ella deje el Senado. Ahora mismo estoy con la pérdida de investidura, salvo que la defensa sea demasiado contundente”, dijo el senador Amarilla.

El liberal indicó que escuchó entre sus colegas oficialistas que Zenaida Delgado ya cometió demasiadas fallas y ya no goza de la confianza del sector colorado.

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¿Zenaida acumuló fallas?

“No escuché todavía a senadores que estén en contra de la pérdida de investidura, incluyendo a la bancada oficialista. Ya hay pérdida de confianza, porque son varias las fallas de la senadora”, sostuvo el parlamentario liberal.

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Sobre los hechos que se le atribuyen a Zenaida Delgado, que actuó como “peajera” con sus funcionarios, Amarilla indicó que cada senador es responsable de sus actos.

“Cada senador es responsable de sus actos y cada uno debe asumir su responsabilidad a medida que se van dando.Lo que hizo daña la imagen de un poder del Estado”, sostuvo Amarilla.

El senador liberal indicó que seria más práctico si Zenaida Delgado presenta su renuncia al cargo antes que se le retire la investidura.

“Si presenta su renuncia será mejor. Es un procedimiento práctico para todos aceptar la renuncia”, puntualizó Amarilla.