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Política
25 de octubre de 2026 - 06:26

¿Cuándo asumen los intendentes y concejales electos?

La ingeniera civil Soledad Nuñez (c), de la centrista Alianza Juntos por Asunción, será la intendenta de Asunción tras vencer al candidato del Partido Colorado, Camilo Pérez.
La ingeniera civil Soledad Nuñez (c), de la centrista Alianza Juntos por Asunción, será la intendenta de Asunción tras vencer al candidato del Partido Colorado, Camilo Pérez. Juan Pablo Pino

¿Cuándo juran y toman posesión los intendentes y concejales electos en las elecciones municipales del 4 de octubre? En la siguiente nota, todos los detalles.

Por ABC Color
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Soledad Núñez, intendenta electa de Asunción, Daniel Pereira Mujica, intendente electo de Ciudad del Este y todos los jefes comunales y concejales electos en las elecciones municipales del 4 de octubre deben jurar y tomar posesión de sus cargos en noviembre.

Según el cronograma electoral de las Elecciones y Juntas Municipales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el juramento y toma de posesión del cargo de los futuros funcionarios están previstos para el martes 3 de noviembre.

“Los miembros de las Juntas Municipales tomarán posesión de sus cargos el martes 3 de noviembre de 2026. Una vez incorporados, los concejales municipales tomarán juramento al intendente municipal. En su defecto, el intendente municipal prestará juramento ante el Juez Electoral de la circunscripción”, detalla el TSJE.

Una persona deposita un voto durante las elecciones municipales en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
Una persona deposita un voto durante las elecciones municipales en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino

Al día siguiente, 4 de noviembre, se debe realizar la comunicación a la Contraloría General de la República de la nómina de autoridades municipales electas y proclamadas. Esto lo realizará la Justicia Electoral.

Lea más: OEA insta a frenar divulgación de boca de urnas durante elecciones

Resultados de las elecciones municipales 2026

En los comicios municipales del domingo 4 de octubre, la ciudadanía eligió a 263 intendentes y 2.832 miembros titulares de Junta Municipal.

La Intendencia Municipal tiene a su cargo la administración general del municipio, mientras que la Junta Municipal es el órgano normativo, de control y deliberante.

Las autoridades electas ejercerán sus funciones por cinco años (2026 - 2031).

Lea más: Evaluación de las elecciones municipales: esto dice el TSJE tras problemas con el voto asistido

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