Evaluación de las elecciones municipales: esto dice el TSJE tras problemas con el voto asistido

Las recientes elecciones municipales dejaron un balance positivo para las autoridades electorales, aunque también pusieron en evidencia la necesidad de corregir ciertas prácticas en los locales de votación.

En entrevista con ABC Cardinal, Jorge Bogarín, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), se refirió a las controversias generadas en torno a la interpretación del voto asistido, la efectividad de las máquinas de votación y los proyectos de reforma legal para el sistema democrático.

Voto asistido: limitaciones del TSJE y responsabilidad compartida

Uno de los puntos más debatidos durante la jornada electoral fue el uso desmedido de la figura del voto asistido. Bogarín aclaró los alcances legales de esta asistencia y señaló las medidas implementadas por la institución para evitar abusos.

“El voto asistido está permitido para las personas que, por ejemplo, tienen discapacidad en los miembros superiores o visual. Pero cuando una misma persona viene y asiste, entre comillas, a quince, veinte, cincuenta o cien personas, bueno, ahí la cuestión ya cambia”, explicó.

Respecto a las sanciones ante abusos en el voto asistido, Bogarín remarcó la delimitación de competencias del TSJE: “En el marco de nuestras atribuciones nosotros reglamentamos eso. No podemos legislar porque no tenemos esas atribuciones. Reglamentamos el control”, aclaró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Puntualizó que el tribunal no puede imponer penalidades o anular votos fuera de lo previsto por ley, por lo que la persecución del voto inducido recae en el Ministerio Público.

Asimismo, subrayó la responsabilidad de los miembros de mesa -propuestos por las agrupaciones políticas- en la detección de irregularidades, recordando que junto con la Fiscalía y la Policía se desplegó una campaña preventiva y de capacitación para velar por el secreto del voto.

Lea más: El TSJE inició el juzgamiento de actas para definir los resultados oficiales de las elecciones municipales

Defensa de las máquinas de votación y el sistema TREP

Pese a los cuestionamientos previos y a las inclemencias climáticas registradas durante la jornada, el titular del TSJE reivindicó la fiabilidad de la tecnología utilizada y descartó la existencia de denuncias formales sobre irregularidades en los equipos.

“Hubo personas que expresaron sus dudas y un verdadero ataque a la supuesta vulnerabilidad de las máquinas. Nosotros hemos respondido y vamos a seguir respondiendo con transparencia y trabajo”, afirmó Bogarín.

Respecto al funcionamiento de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), destacó el trabajo técnico paraguayo. “En dos horas, más o menos, dos horas y media, ya teníamos el TREP casi al cien por ciento de las actas subidas y de los resultados que íbamos transmitiendo en forma inmediata, lo cual le da mucha tranquilidad a la ciudadanía”.

En relación con el juzgamiento de las máquinas, enfatizó que “no tenemos denuncias concretas” y recordó que las auditorías previas fueron superadas satisfactoriamente con presencia de todos los partidos políticos.

Apertura a reformas y voto preferente

En cuanto a la posibilidad de ampliar el voto preferencial o introducir cambios legislativos, el titular de la máxima instancia electoral aclaró que la institución está preparada para adaptarse a lo que disponga el Congreso.

“Desde el punto de vista técnico se puede trabajar eso, pero cualquier modificación al sistema electoral debe ser en el Parlamento Nacional. Nosotros somos órgano de cumplimiento y nos piden opiniones técnicas”, indicó.

Finalmente, Bogarín subrayó el compromiso con la voluntad popular. “Consideramos que este proceso electoral fue satisfactorio (...) Que ganen los que tengan más votos y que el sistema electoral cuente bien los votos, haga su trabajo y que la voluntad popular sea respetada”, concluyó.

Lea más: Juzgamiento de actas: estos son cuatro departamentos que ya proclamarían a sus autoridades