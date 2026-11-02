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Política
02 de noviembre de 2026 - 18:11

Maidana pide a Peña y Alliana aclarar la situación del sistema financiero

Derlis Maidana sostiene micrófonos frente a la prensa, con coches y vegetación en el fondo, luciendo tranquilo y serio.
El senador Derlis Maidana (ANR-HC) pidió al Ejecutivo y al Banco Central que aclaren la situación del sistema financiero nacional.Jesús Riveros

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. El senador Derlis Maidana reclamó un informe urgente del Poder Ejecutivo y del Banco Central sobre la situación financiera, tras las declaraciones de Pedro Alliana.

Por Jesús Riveros
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El senador Derlis Maidana (ANR-HC) pidió al presidente de la República, Santiago Peña, y al vicepresidente Pedro Alliana que informen con claridad sobre la situación del sistema financiero nacional, en medio de la incertidumbre generada por las recientes declaraciones del segundo del Ejecutivo, quien anunció que pone “en pausa” su precandidatura presidencial para concentrarse en los problemas que enfrenta el Gobierno.

Maidana dijo que corresponde que las principales autoridades del Poder Ejecutivo, junto con representantes del Banco Central del Paraguay (BCP), brinden explicaciones precisas al Congreso Nacional y a la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo en el sector bancario.

Lea más: Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”

“Creo que en primer lugar lo que corresponde es que las dos principales figuras del Poder Ejecutivo, acompañadas de las autoridades del Banco Central, nos den un informe claro de la situación del sistema financiero”, manifestó el legislador.

El senador recordó que, cuando convocaron al superintendente de bancos, este respondió a las consultas formuladas por tres senadores y mencionó que varias entidades del sistema financiero fueron sumariadas y sancionadas. Sin embargo, consideró que, ante las últimas declaraciones, es necesario que las autoridades brinden información concreta y despejen las dudas.

Pidió al presidente Peña que dialogue con su vicepresidente y que ambos informen al Congreso Nacional sobre la situación, con el acompañamiento de las autoridades del Banco Central.

“Lo que corresponde es hablar con certeza. ¿No hay zozobra en el sistema financiero?“, cuestionó Maidana.

El vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana.
El vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana.

“Esto ya no es para bromear, ya no puede ser como un reality en el que cada viernes hay noticias nuevas, que cada semana aparecen situaciones que nos van asombrando”, expresó.

El legislador advirtió sobre la necesidad de preservar la solidez del sistema financiero paraguayo y afirmó que debe estar por encima de los intereses políticos o partidarios.

“La construcción del sistema financiero que tanto costó debemos preservarlo entre todos los paraguayos, por encima de cualquier interés movimientista o partidario”, enfatizó.

Inquietud ciudadana

Consultado sobre cuándo debería concretarse el informe solicitado, Maidana señaló que espera conversar con el presidente de la República durante la semana. Indicó que Peña viajaría a Madrid después de participar en un acto en Encarnación, Itapúa, y regresaría el jueves por la noche.

No obstante, insistió en que las explicaciones deben darse lo antes posible y reconoció su preocupación por las declaraciones del vicepresidente.

“Me preocupa mucho la declaración del vicepresidente Pedro Alliana, nada más y nada menos que el segundo del Ejecutivo en este sentido y, bueno, tenemos que priorizar los intereses superiores de la República”, manifestó.

Lea más: Miguel Prieto cuestiona gestión de Santiago Peña: “Está destruyendo el sistema financiero”

Finalmente, señaló que la ciudadanía necesita respuestas ante las dudas que se vienen acumulando desde el pedido de informes al sector financiero y las declaraciones de distintos legisladores.

“Ahora, al ser el propio número dos del Ejecutivo, entonces todavía la ciudadanía está un poco más intranquila y nuestro deber como autoridades es darle certeza, darle certidumbre al pueblo paraguayo”, concluyó Maidana.

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