Alliana “vio la luz” y se dio cuenta que hay crisis, dicen senadores

El senador Líder Amarilla se mostró incrédulo con la decisión del vicepresidente Pedro Alliana de “poner en pausa” su candidatura, cree más bien que es una estrategia política para engañar al electorado.

“Vio la luz el candidato a presidente del oficialismo, que es vicepresidente del gobierno actual”, ironizó el senador Líder Amarilla.

“El presidente se dio cuenta que en el sistema financiero hay problema, se dio cuenta que no hay medicamentos en los hospitales y que se robó dinero en el IPS. Desde mi lógica intentan venderle una vez más a la ciudadanía que ellos son gobierno y son oposición”, sostuvo el senador Amarilla.

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El parlamentario indicó que todo lo que dice ahora Pedro Alliana sobre el descalabro administrativo del gobierno de Santiago Peña, los parlamentarios de la oposición venían “gritando” hace años.

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“Hace años estábamos gritando todo esto. Ya dijimos miles de veces y ahora que estamos en campaña política Alliana se dio cuenta”, dijo Amarilla.

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Tienen el agua en la nariz

Por su lado, la senadora Esperanza Martínez (PPC) arremetió contra el oficialismo y fue tajante también al señalar que desde la oposición se venía denunciando la crisis financiera desde hace mucho tiempo.

“Cuando tienen el agua a la nariz, se dan cuenta de la crisis institucional. Hace mucho que con el senador Rafael Filizzola veníamos advirtiendo sobre el quiebre de la institucionalidad y recién cuando tienen el agua hasta la nariz reacciona”, dijo Esperanza Martínez.