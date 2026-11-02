ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
28º
undefined 2026-11-03
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
16º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Política
02 de noviembre de 2026 - 15:24

Alliana “vio la luz” y se dio cuenta que hay crisis, dicen senadores

Hombre de pie en camisa blanca y barba, iluminado por la luz de un auto, durante una entrevista en la calle.
Pedro Alliana, vicepresidente de la República. Fernando Romero

Varios senadores opositores indicaron que la “pausa” que anunció Pedro Alliana a su candidatura es una maniobra política. “Intentan venderle a la ciudadanía que son gobierno y oposición a la vez”, dicen.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El senador Líder Amarilla se mostró incrédulo con la decisión del vicepresidente Pedro Alliana de “poner en pausa” su candidatura, cree más bien que es una estrategia política para engañar al electorado.

Vio la luz el candidato a presidente del oficialismo, que es vicepresidente del gobierno actual”, ironizó el senador Líder Amarilla.

“El presidente se dio cuenta que en el sistema financiero hay problema, se dio cuenta que no hay medicamentos en los hospitales y que se robó dinero en el IPS. Desde mi lógica intentan venderle una vez más a la ciudadanía que ellos son gobierno y son oposición”, sostuvo el senador Amarilla.

Lea más: Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”

El parlamentario indicó que todo lo que dice ahora Pedro Alliana sobre el descalabro administrativo del gobierno de Santiago Peña, los parlamentarios de la oposición venían “gritando” hace años.

“Hace años estábamos gritando todo esto. Ya dijimos miles de veces y ahora que estamos en campaña política Alliana se dio cuenta”, dijo Amarilla.

Lea más: Ueno Bank: Senado enfrenta su tercera prueba y neopeñistas deben definir si apoyan pedidos de informes

Tienen el agua en la nariz

Por su lado, la senadora Esperanza Martínez (PPC) arremetió contra el oficialismo y fue tajante también al señalar que desde la oposición se venía denunciando la crisis financiera desde hace mucho tiempo.

“Cuando tienen el agua a la nariz, se dan cuenta de la crisis institucional. Hace mucho que con el senador Rafael Filizzola veníamos advirtiendo sobre el quiebre de la institucionalidad y recién cuando tienen el agua hasta la nariz reacciona”, dijo Esperanza Martínez.

Lo
más leído
del día

01
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
02
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
03
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
04
Clima
Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo
Ver más
05
Política
Ueno Bank: Senado enfrenta su tercera prueba y neopeñistas deben definir si apoyan pedidos de informes
Ver más

Te puede interesar