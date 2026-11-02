Senado aguarda dictamen para definir pérdida de investidura de Zenaida

La situación procesal de la senadora Zenaida Delgado sigue generando repercusiones en el ámbito legislativo. Sobre la postura del bloque oficialista, el senador Natalicio Chase aclaró que no emitirán una opinión definitiva hasta escuchar a la legisladora y aguardar el dictamen correspondiente.

“Vamos a escucharle a Zenaida en la Comisión de Constitucionales. Yo creo que cada senador ya tiene marcado su análisis y y ahí vamos a tomar una determinación”, expresó.

Asimismo, al ser interrogado sobre si una dimisión sería la salida más adecuada ante la gravedad de las denuncias, el parlamentario admitió que la exposición pública juega un papel determinante: “Y si ella está muy expuesta, yo creo que sería lo más saludable si está expuesta”.

Pero, a renglón seguido, aclaró que la dimisión no constituye necesariamente una admisión de culpabilidad: “La renuncia puede expresar de que no reconoce los hechos, pero sí toma una decisión política porque es un juicio político”.

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Sobre las especulaciones en torno a un posible blindaje a favor de su colega, el legislador rechazó categóricamente tal intención y recordó los márgenes reglamentarios.

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“Si nosotros queríamos blindarles, solo necesitábamos 16 votos, atendiendo que la mayoría necesaria vigente era de 30″, puntualizó.

Postura de Pedro Alliana

En otro orden de cosas, el parlamentario se refirió al sacudido escenario político interno tras las declaraciones del vicepresidente Pedro Alliana, quien condicionó su continuidad como candidato presidencial a la resolución de problemas estructurales en el sistema financiero y la banca matriz.

El senador reconoció que la preocupación en torno al sistema financiero es real y justificada: “Claro que hay una preocupación interna sobre la situación financiera de un banco en nuestro sistema financiero y y fue expresada hoy por el vicepresidente en forma tajante”, indicó.

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Frente a las dudas sobre si el ultimátum de Alliana representa un quiebre con el presidente Santiago Peña, el legislador restó importancia a la situación y ratificó la unidad en la cúpula del movimiento: “Yo creo que siempre le ha escuchado y yo creo que han actuado casi en forma unísona en todo en el 100% de los casos y esto no va a ser diferente».

Finalmente, calificó la decisión del vicepresidente de pausar su candidatura como una estrategia legítima para exigir soluciones urgentes: “Yo creo que es una medida de presión para que se analice a fondo el tema y se tomen decisiones inmediatas”.

Para finalizar, el senador reafirmó que Alliana continúa siendo el único candidato oficialista: “Nosotros tenemos un solo candidato que se llama Pedro Alliana”.