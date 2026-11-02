ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
21º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Política
02 de noviembre de 2026 - 10:52

Senado aguarda dictamen para definir pérdida de investidura de Zenaida

Natalicio Chase (ANR, HC). Foto. Prensa Senado.
El senador Natalicio Chase (ANR, HC).

Ante la crisis de la senadora Zenaida Delgado, el senador Natalicio Chase indicó que esperarán el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales para definir los votos, señalando que una dimisión sería lo más saludable si está muy expuesta. Por otro lado, respaldó la advertencia del vicepresidente Pedro Alliana sobre el sistema financiero y el Banco Central del Paraguay (BCP).

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La situación procesal de la senadora Zenaida Delgado sigue generando repercusiones en el ámbito legislativo. Sobre la postura del bloque oficialista, el senador Natalicio Chase aclaró que no emitirán una opinión definitiva hasta escuchar a la legisladora y aguardar el dictamen correspondiente.

“Vamos a escucharle a Zenaida en la Comisión de Constitucionales. Yo creo que cada senador ya tiene marcado su análisis y y ahí vamos a tomar una determinación”, expresó.

Asimismo, al ser interrogado sobre si una dimisión sería la salida más adecuada ante la gravedad de las denuncias, el parlamentario admitió que la exposición pública juega un papel determinante: “Y si ella está muy expuesta, yo creo que sería lo más saludable si está expuesta”.

Pero, a renglón seguido, aclaró que la dimisión no constituye necesariamente una admisión de culpabilidad: “La renuncia puede expresar de que no reconoce los hechos, pero sí toma una decisión política porque es un juicio político”.

Lea más: Caso Zenaida Delgado: Defensa revela que la senadora ya firmó su renuncia

Sobre las especulaciones en torno a un posible blindaje a favor de su colega, el legislador rechazó categóricamente tal intención y recordó los márgenes reglamentarios.

“Si nosotros queríamos blindarles, solo necesitábamos 16 votos, atendiendo que la mayoría necesaria vigente era de 30″, puntualizó.

Postura de Pedro Alliana

En otro orden de cosas, el parlamentario se refirió al sacudido escenario político interno tras las declaraciones del vicepresidente Pedro Alliana, quien condicionó su continuidad como candidato presidencial a la resolución de problemas estructurales en el sistema financiero y la banca matriz.

El senador reconoció que la preocupación en torno al sistema financiero es real y justificada: “Claro que hay una preocupación interna sobre la situación financiera de un banco en nuestro sistema financiero y y fue expresada hoy por el vicepresidente en forma tajante”, indicó.

Lea más: Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”

Frente a las dudas sobre si el ultimátum de Alliana representa un quiebre con el presidente Santiago Peña, el legislador restó importancia a la situación y ratificó la unidad en la cúpula del movimiento: “Yo creo que siempre le ha escuchado y yo creo que han actuado casi en forma unísona en todo en el 100% de los casos y esto no va a ser diferente».

Finalmente, calificó la decisión del vicepresidente de pausar su candidatura como una estrategia legítima para exigir soluciones urgentes: “Yo creo que es una medida de presión para que se analice a fondo el tema y se tomen decisiones inmediatas”.

Para finalizar, el senador reafirmó que Alliana continúa siendo el único candidato oficialista: “Nosotros tenemos un solo candidato que se llama Pedro Alliana”.

Lo
más leído
del día

01
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
02
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
03
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
04
Clima
Clima en Paraguay: Pronóstico de lluvia y 4 departamentos en alerta por tormentas
Ver más
05
Policiales
Joven falleció por apuñalamiento tras posible ataque de barras
Ver más

Te puede interesar