Asumen nuevo intendente y los concejales de Luque

La sesión de honor de la nueva Junta Municipal de Luque comenzó a las 09:00 hs. donde los doce concejales tomaron su cargo. De los doce ediles, cuatro fueron reelectos y ocho asumen su primer periodo legislativo.

Los ediles eligieron como presidente de la Junta Municipal de Luque a Juan Ángel Marecos (ANR), como presidente del Legislativo para el periodo 2026-2027.

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Juan Ángel Marecos, quien es un veterano concejal, recibió los votos de los ocho colorados, tal como se había “pactado” hace quince días atrás.

Luego, los ediles tomaron juramento a Hugo Farías (ANR) como intendente, quien de esta manera da continuidad a la hegemonía colorada dejada por Carlos Echeverría, quien estuvo frente a la Municipalidad de Luque por once años.

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Hugo Farías tendrá como primer desafío ordenar la ciudad, en especial el caos vehicular, la recolección de basura y los centenares de baches en las calles del centro.

Asimismo, desde enero pasado los transportistas internos insisten en aumentar el costo del servicio y la resolución fue “pateada” para que el conflicto lo resuelvan las nuevas autoridades.