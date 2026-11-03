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Política
03 de noviembre de 2026 - 16:33

Asumen nuevo intendente y los concejales de Luque

Concejales de Luque en traje formal, sonriendo en dos filas con fondo institucional de cortinas claras.
Los doce concejales tomaron posesión de sus cargos esta mañana en Luque.

Los doce ediles electos de Luque tomaron posesión a sus cargos hoy y posteriormente juramentaron a Hugo Farías (ANR) como nuevo intendente de Luque.

Por ABC Color
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La sesión de honor de la nueva Junta Municipal de Luque comenzó a las 09:00 hs. donde los doce concejales tomaron su cargo. De los doce ediles, cuatro fueron reelectos y ocho asumen su primer periodo legislativo.

Los ediles eligieron como presidente de la Junta Municipal de Luque a Juan Ángel Marecos (ANR), como presidente del Legislativo para el periodo 2026-2027.

Lea más: Luque: Nueva Junta Municipal decidirá “despilfarro” con dinero de contribuyentes

Juan Ángel Marecos, quien es un veterano concejal, recibió los votos de los ocho colorados, tal como se había “pactado” hace quince días atrás.

Luego, los ediles tomaron juramento a Hugo Farías (ANR) como intendente, quien de esta manera da continuidad a la hegemonía colorada dejada por Carlos Echeverría, quien estuvo frente a la Municipalidad de Luque por once años.

El concejal Raúl Grunce y el intendente Hugo Farías.
El concejal Raúl Grunce y el intendente Hugo Farías.

Lea más: Luque: Ediles colorados se “cortan solos” y olvidan a su antigua aliada liberal

Hugo Farías tendrá como primer desafío ordenar la ciudad, en especial el caos vehicular, la recolección de basura y los centenares de baches en las calles del centro.

Asimismo, desde enero pasado los transportistas internos insisten en aumentar el costo del servicio y la resolución fue “pateada” para que el conflicto lo resuelvan las nuevas autoridades.

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