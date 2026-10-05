Liberocartisas “desalojados” de la Junta Municipal de Luque

El gran perdedor en Luque es el Partido Liberal, que en los últimos años viene perdiendo poder en la Junta Municipal y, sobre todo en la Intendencia. Este es el tercer período al hilo que gana el Partido Colorado.

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Luque se caracterizaba por la constante alternancia, en donde se tenía un periodo un intendente colorado, y otro periodo liberal; sin embargo, desde la llegada en el 2015 de Carlos Echeverría (ANR-HC) -actual intendente- el liberalismo no logró desalojar al Partido Colorado y, sobre todo, cede terreno en cada elección.

En la Junta Municipal, según los antecedentes históricos, el Partido Liberal llegó a ocupar seis espacios. Este periodo tuvo cinco bancas; sin embargo, ahora raspando llegará a cuatro curules.

Los pactos liberocartistas tuvieron consecuencias

Una de las teorías más fuertes es que el electorado luqueño “pasó factura” al Partido Liberal debido a la actitud entreguista y los pactos muy cuestionados que los concejales Manuel Achucarro, Rómulo Pérez, Francisca Franco y José Meza tuvieron con el cartismo. La única liberal que mantuvo su postura opositora fue Belén Maldonado.

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En este contexto, de los cuatro liberocartistas que se candidataron en las elecciones municipales, la única que sobrevivió, pero mal herida es Francisca Franco.

La liberal solo acumuló 3.715 votos, y quedó en el puesto once, muy en el fondo de la lista de concejales.

Manuel “Manolo” Achucarro tuvo una estrepitosa derrota como candidato a intendente frente al cartista Hugo Farías, que le superó por el 17% de los votos.

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Mientras que los concejales Rómulo Pérez y José Meza tuvieron muy pocos votos y no lograron el rekutu.

Lista tentativa de concejales

Arnaldo Baeza (ANR), rekutu

Santiago Florentín (PLRA)

Raúl Grunce (ANR)

Hans Kemper(ANR)

Rodrigo Rodríguez (PLRA)

Pedro Ortíz (ANR)

Enrique Quintana(ANR), rekutu

Daysi Rolón (PLRA)

Elen Núñez (ANR)

Juan Ángel Marecos (ANR), rekutu

Francisca Franco(PLRA), rekutu

Josue Lurachi (ANR)

De esta manera, el Partido Colorado se quedó con la intendencia luqueña y logró una cómoda mayoría en la Junta Municipal al tener ocho concejales.