Luque: Ediles colorados se “cortan solos” y olvidan a su antigua aliada liberal

Mañana se lleva a cabo la última sesión de la actual Junta Municipal de Luque, de los cuales solo cuatro ediles se mantendrán en sus bancas, mientras ocho irán a sus casas a “descansar”.

Durante el presente periodo legislativo, hubo un “pacto azulgrana”, debido a que cuatro de los cinco liberales se mostraron leales a los colorados a cambio de llegar a la presidencia en periodos alternos.

Los ediles liberales, que en teoría son contralores, se mantuvieron callados incluso cuando el intendente Carlos Echeverría (ANR) fue denunciado por la Contraloría Ciudadana de Luque por negarse a transparentar su gestión.

En dos ocasiones, la justicia lo obligó a realizar la rendición de cuentas del uso del dinero público, pero los ediles aprobaban a “libro cerrado” sus balances.

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Sin embargo, en las elecciones municipales pasadas los colorados llegaron con una cómoda mayoría, logrando ocho de las doce bancas y de esta manera no necesitan de los liberales para gobernar.

¿Quién será presidente?

Este fin de semana los ocho ediles electos se reunieron con el intendente electo Hugo Farías para definir quién sería el titular de la Junta Municipal.

Según nuestras fuentes, los ediles que responden al actual intendente Carlos Echeverría exigieron los cargos el primer año legislativo.

La presidencia quedaría en manos de Juan Ángel Marecos y la vicepresidencia sería para Arnaldo Baeza, ambos reelectos y leales a Echeverría; y quienes habían denunciado al equipo político de Hugo Farías por supuesto fraude preelectoral.

Este pacto se dio debido a que cinco de los ocho colorados electos responden a Carlos Echeverría y no forman parte del equipo de Farías.

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“Mantuvimos una reunión con los concejales colorados electos, en un espacio de diálogo e intercambio de ideas sobre los principales desafíos y proyectos para nuestra ciudad”, escribió en sus redes sociales Hugo Farías.

Adelantó que el trabajo entre la Intendencia y la Junta Municipal será coordinado para ejecutar los proyectos.

“El trabajo coordinado y el diálogo entre las autoridades serán fundamentales para avanzar en iniciativas que respondan a las necesidades de la ciudadanía”, puntualizó el intendente electo.

De esta manera los colorados “olvidaron” a Francisca Franco (PLRA), quien fue la única que logró el rekutu entre los azules, y se mantuvo aliada de los colorados en los últimos 10 años en la Junta Municipal.

De esta manera los colorados enviaron el mensaje a los cuatro liberales electos que no los necesitan para lograr avanzar con los proyectos, pues tienen mayoría absoluta.

Tras las elecciones así quedó conformada la Junta Municipal de Luque que asume la próxima semana.