Luque: Nueva Junta Municipal decidirá “despilfarro” con dinero de contribuyentes

El Presupuesto general para el 2027 de la Municipalidad de Luque presentado por el saliente intendente Carlos Echeverría (ANR) asciende a G. 143.000.000.000, con un aumento de G. 10.506 millones (+7,93 %) sobre el vigente, que es de G. 132.493.465.490. El principal punto llamativo es que crecen los recursos y gastos corrientes, y bajan los de capital y el financiamiento.

Es decir, se priorizó plata para los operadores políticos devenidos en funcionarios municipales y disminuyó el dinero para obras que beneficien a los contribuyentes luqueños.

Del análisis presentado por Echeverría a la Junta Municipal de Luque hubo una importante reducción en inversión física que bajó de G. 35.692.558.719 a G. 27.542.000.000. Es decir, menos G. 8.150.558.719 (22,84 % menos).

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Por ejemplo, los recursos para las construcciones caen G. 9.589.226.189 (30,46 % menos). Los Bienes de Cambio (piedra, arena, etc.) bajan G. 1.934.248.903 (32,59 % menos). Mientras que las compras de maquinarias y equipos suben G. 1.519.334.940 (47,03 % más), con G. 2.200.000.000 para equipos de transporte, rubros en donde generalmente se detectan groseros sobrecostos.

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El análisis y la aprobación del presupuesto general del ejercicio 2027 estaban en el orden del día de la sesión del martes pasado, pero el presidente Enrique Quintana (ANR), quien logró su reelección, pasó dicho tratamiento para la mañana del jueves en una sesión extra. Sin embargo, solo asistieron los concejales colorados Iván Velázquez y Arnaldo Baeza, y la liberal Belén Maldonado, ni el presidente llegó.

¿Premiarán a operadores políticos?

El gasto se desplaza de capital a corriente. Los gastos corrientes suben de G. 84.830.250.000 a G. 99.816.000.000, es decir, G. 14.985.750.000 más, lo que representa un 17,67 % más, y pasan del 64,03 % al 69,80 % del total del presupuesto general.

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En contrapartida, los gastos de capital bajan de G. 47.663.215.490 a G. 43.184.000.000, es decir G. 4.479.215.490 menos, lo que significa el 9,40 % menos.

En cuanto a Servicios Personales, representa el mayor aumento en monto. Suben de G. 42.932.000.000 a G. 49.932.000.000. Es decir, es de G. 7.000.000.000 (16,30 % más) y representa el 34,92 % del presupuesto.

Los Sueldos crecen G. 2.059.252.596 (14,12 % más), los Aguinaldos G. 354.937.716 (24,42 % más) y el Aporte Jubilatorio a G. 425.925.260 (29,20 % más).

¿Más dinero para jornaleros?

Otro hecho llamativo también es que se “abrió la canilla” para contratar más jornaleros, otro rubro utilizado generalmente para contratar a los operadores políticos.

En ese sentido, según el presupuesto de Echeverría, los gastos en concepto de Jornales Varios con recursos propios suben de G. 11.263.260.170 a G. 14.263.260.170, más de G. 3.000.000.000.

En tanto que, los jornaleros pagados con recursos de royalties bajan G. 400.000.000. Los Honorarios Profesionales caen de G. 4.000.000.000 a G. 3.000.000.000.

En cuanto, al subgrupo, pasa de G. 1.716.964.160 a G. 3.606.848.588, es decir más de G. 1.889.884.428. El renglón “Otros Gastos de Personal” sube G. 1.619.884.428; el Subsidio Familiar G. 270.000.000 y el Subsidio para la Salud G. 270.000.000.

En concepto de Servicios No Personales se tuvo también un llamativo aumento porcentual. Crecen de G. 8.835.250.000 a G. 13.770.500.000, lo que representa más de G. 4.935.250.000.

Los próximos concejales municipales que asumirán sus cargos el 3 de noviembre tendrán en sus manos autorizar la “repartija” del dinero de los contribuyentes para los operadores políticos o redistribuir ese dinero en obras que beneficien a los contribuyentes.

El presupuesto general debe ser analizado por la Junta Municipal antes del 20 de noviembre, caso contrario tendría sanción ficta y será con lo que dispondrá el próximo intendente Hugo Farías (ANR).