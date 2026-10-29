ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Política
29 de octubre de 2026 - 15:05

Luque: Nueva Junta Municipal decidirá “despilfarro” con dinero de contribuyentes

Intendente Carlos Echeverría y sesión ordinaria de la Junta Municipal.
Intendente Carlos Echeverría y sesión ordinaria de la Junta Municipal.

Ediles de Luque hicieron el vacío en su ultima sesión y no trataron el presupuesto general del 2027 por lo que la nueva Junta Municipal decidirá si se aumenta recursos para gastos corrientes y se recorta gastos en inversiones como lo planteó el intendente Carlos Echeverría (ANR).

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Presupuesto general para el 2027 de la Municipalidad de Luque presentado por el saliente intendente Carlos Echeverría (ANR) asciende a G. 143.000.000.000, con un aumento de G. 10.506 millones (+7,93 %) sobre el vigente, que es de G. 132.493.465.490. El principal punto llamativo es que crecen los recursos y gastos corrientes, y bajan los de capital y el financiamiento.

Es decir, se priorizó plata para los operadores políticos devenidos en funcionarios municipales y disminuyó el dinero para obras que beneficien a los contribuyentes luqueños.

Del análisis presentado por Echeverría a la Junta Municipal de Luque hubo una importante reducción en inversión física que bajó de G. 35.692.558.719 a G. 27.542.000.000. Es decir, menos G. 8.150.558.719 (22,84 % menos).

Lea más: Luque: Ediles colorados se “cortan solos” y olvidan a su antigua aliada liberal

Por ejemplo, los recursos para las construcciones caen G. 9.589.226.189 (30,46 % menos). Los Bienes de Cambio (piedra, arena, etc.) bajan G. 1.934.248.903 (32,59 % menos). Mientras que las compras de maquinarias y equipos suben G. 1.519.334.940 (47,03 % más), con G. 2.200.000.000 para equipos de transporte, rubros en donde generalmente se detectan groseros sobrecostos.

El análisis y la aprobación del presupuesto general del ejercicio 2027 estaban en el orden del día de la sesión del martes pasado, pero el presidente Enrique Quintana (ANR), quien logró su reelección, pasó dicho tratamiento para la mañana del jueves en una sesión extra. Sin embargo, solo asistieron los concejales colorados Iván Velázquez y Arnaldo Baeza, y la liberal Belén Maldonado, ni el presidente llegó.

¿Premiarán a operadores políticos?

El gasto se desplaza de capital a corriente. Los gastos corrientes suben de G. 84.830.250.000 a G. 99.816.000.000, es decir, G. 14.985.750.000 más, lo que representa un 17,67 % más, y pasan del 64,03 % al 69,80 % del total del presupuesto general.

Lea más: Liberocartisas “desalojados” de la Junta Municipal de Luque

En contrapartida, los gastos de capital bajan de G. 47.663.215.490 a G. 43.184.000.000, es decir G. 4.479.215.490 menos, lo que significa el 9,40 % menos.

En cuanto a Servicios Personales, representa el mayor aumento en monto. Suben de G. 42.932.000.000 a G. 49.932.000.000. Es decir, es de G. 7.000.000.000 (16,30 % más) y representa el 34,92 % del presupuesto.

Los Sueldos crecen G. 2.059.252.596 (14,12 % más), los Aguinaldos G. 354.937.716 (24,42 % más) y el Aporte Jubilatorio a G. 425.925.260 (29,20 % más).

¿Más dinero para jornaleros?

Otro hecho llamativo también es que se “abrió la canilla” para contratar más jornaleros, otro rubro utilizado generalmente para contratar a los operadores políticos.

En ese sentido, según el presupuesto de Echeverría, los gastos en concepto de Jornales Varios con recursos propios suben de G. 11.263.260.170 a G. 14.263.260.170, más de G. 3.000.000.000.

En tanto que, los jornaleros pagados con recursos de royalties bajan G. 400.000.000. Los Honorarios Profesionales caen de G. 4.000.000.000 a G. 3.000.000.000.

En cuanto, al subgrupo, pasa de G. 1.716.964.160 a G. 3.606.848.588, es decir más de G. 1.889.884.428. El renglón “Otros Gastos de Personal” sube G. 1.619.884.428; el Subsidio Familiar G. 270.000.000 y el Subsidio para la Salud G. 270.000.000.

En concepto de Servicios No Personales se tuvo también un llamativo aumento porcentual. Crecen de G. 8.835.250.000 a G. 13.770.500.000, lo que representa más de G. 4.935.250.000.

Los próximos concejales municipales que asumirán sus cargos el 3 de noviembre tendrán en sus manos autorizar la “repartija” del dinero de los contribuyentes para los operadores políticos o redistribuir ese dinero en obras que beneficien a los contribuyentes.

El presupuesto general debe ser analizado por la Junta Municipal antes del 20 de noviembre, caso contrario tendría sanción ficta y será con lo que dispondrá el próximo intendente Hugo Farías (ANR).

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
03
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
04
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más
05
Policiales
Alumno habría sido herido con arma de aire comprimido en ‘safari’ en colegio de Asunción
Ver más

Te puede interesar