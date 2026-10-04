Política
04 de octubre de 2026 a la - 19:43

Municipales: El colorado Hugo Farías arrasó en Luque

Hombre sonriente de pie con dedo índice en alto, mientras otros aplauden en un entorno decorado con toldos y mesas de votación.
El cartista Hugo Farías es el virtual intendente de Luque.

El Partido Colorado retiene el poder en la Municipalidad de Luque por otro periodo. El cartista Hugo Farías se quedó con más del 53 % de los votos.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El cartista Hugo Farías ganó por cerca de 17 mil votos al liberal Manuel “Manolo” Achucarro, quien quedó en segundo lugar, según el cómputo del 99% de las mesas instaladas en Luque.

Lea más: Fraude en Luque: Parlamentarios culpan a Echeverría por la crisis cartista

El Partido Colorado, de esta manera ganó en Luque por tercer periodo consecutivo desde que Carlos Echeverría ganó en el 2015 al liberal Manuel Morínigo.

En la ciudad la alternancia solía ser una práctica común, sin embargo, definitivamente los luqueños le pasaron la factura a Manolo Achucarro por su pasado liberocartista en la Junta Municipal, pues la diferencia entre ambos candidatos es abismal, algo nunca visto.

Lea más: Fraude en Luque: Solo intentan sembrar miedo y dudas, responden los denunciados

Elecciones Municipales

En tercer lugar, muy en el fondo, quedó el ex arquero José Luis Chilavert, quien se resistió a declinar su candidatura a favor del liberal.