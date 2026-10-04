Municipales: El colorado Hugo Farías arrasó en Luque

El cartista Hugo Farías ganó por cerca de 17 mil votos al liberal Manuel “Manolo” Achucarro, quien quedó en segundo lugar, según el cómputo del 99% de las mesas instaladas en Luque.

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El Partido Colorado, de esta manera ganó en Luque por tercer periodo consecutivo desde que Carlos Echeverría ganó en el 2015 al liberal Manuel Morínigo.

En la ciudad la alternancia solía ser una práctica común, sin embargo, definitivamente los luqueños le pasaron la factura a Manolo Achucarro por su pasado liberocartista en la Junta Municipal, pues la diferencia entre ambos candidatos es abismal, algo nunca visto.

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En tercer lugar, muy en el fondo, quedó el ex arquero José Luis Chilavert, quien se resistió a declinar su candidatura a favor del liberal.