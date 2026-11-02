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Política
03 de noviembre de 2026 - 06:00

Intendencias y juntas municipales asumen hoy en todo el país

Acto de entrega de certificados a autoridades municipales de Ñeembucú. Foto del TSJE.
Acto de entrega de certificados a autoridades municipales de Ñeembucú. Foto del TSJE.

Intendentes y concejales de todo el país asumen hoy sus cargos para el período 2026-2031. Inicia así una transición de nombramientos en cargos claves, negociaciones para presidir los colegiados municipales.

Por ABC Color
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Hoy, 3 de noviembre, se cumple el plazo establecido en el Cronograma Electoral para el juramento y la toma de posesión de cargos de las nuevas autoridades municipales. Esto incluye un total de 263 intendencias y 2.832 concejales municipales. De los 263 distritos, la ANR ganó en 187 localidades y la oposición en 76, de las cuales 61 corresponden al PLRA.

Lea más: ¿Por qué la ANR tendrá menos fondos municipales a pesar de su victoria en la mayoría de las intendencias?

El cronograma del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) establece que, una vez incorporados, los concejales municipales tomarán juramento al intendente municipal. En su defecto, aclara la resolución, el jefe comunal también podrá prestar juramento ante el juez electoral de la circunscripción. Previamente los magistrados electorales también entregaron los certificados a las nuevas autoridades.

Se prevén multitudinarios actos oficiales y celebraciones litúrgicas a lo largo de todo el territorio.

¿Cómo se distribuyen las intendencias entre la ANR y la oposición?

Las autoridades municipales asumen sus respectivos puestos con una ciudadanía expectante sobre el cumplimiento de sus propuestas electorales. Sin embargo, la lucha por presidir la Junta Municipal en Asunción reveló una realidad política adversa para los electores.

¿Qué desafíos políticos enfrentan los nuevos intendentes y concejales hacia el 2028?

Tanto intendentes como concejales ya tienen la mirada puesta en el 2028, y cada nombramiento o designación funciona como un preparativo con funcionarios y la maquinaria electoral, con miras a las internas partidarias de diciembre de 2027 y las elecciones generales del 2028.

A esto se suma que la alteración del periodo municipal durante la pandemia hará que numerosos intendentes electos presenten sus respectivas renuncias dentro de poco más de un año para participar como candidatos a la diputación.

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