¿Dónde está Santi Peña? El Presidente de la República canceló viajes y no tiene agenda oficial para hoy

El presidente Santiago Peña no participará de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se realizará en España. Así lo informó ayer la Dirección de Prensa de la Presidencia de la República. La decisión se debía a que el primer mandatario prefería quedarse en el país “para conducir personalmente la agenda nacional” y atender los asuntos prioritarios del Estado.

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Esta madrugada, el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso iniciar el procedimiento de resolución de Ueno bank, tras constatarse un índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.

Una vez conocido el caso, se desconoce el paradero de Peña, quien en el pasado fuera accionista del mencionado banco. Intentamos comunicarnos con Presidencia de la República para saber qué asuntos atendería Peña en medio de la crisis financiera pero no respondieron a nuestros mensajes.

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Pedidos de juicio político

Entre la cantidad de reclamos a la responsabilidad de Peña en este descalabro en un banco donde están depositados fondos de diferentes entes públicos, como cajas jubilatorias, son varios los sectores que solicitan la presentación de un libelo acusatorio para iniciar el proceso de juicio político para el presidente de la República.

En tanto que el vicepresidente Pedro Alliana puso “en pausa” su candidatura a la Presidencia, con el argumento de que hay que “arreglar la casa” y con alusiones a la crisis financiera que atraviesa el gobierno de Peña.

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Por su parte, el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de una causa penal cuya carátula aún no trascendió y la designación de un equipo fiscal conformado por los agentes Nancy Salomón, Jorge Arce, Yeimy Adle, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta, todos de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) para investigar la denuncia presentada esta mañana ante la Fiscalía por el BCP contra la entidad.