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Política
03 de noviembre de 2026 - 10:50

¿Dónde está Santi Peña? El Presidente de la República canceló viajes y no tiene agenda oficial para hoy

El presidente Santiago Peña (c) junto a Miguel Vázquez (der.) y Juan Gustale (izq.), ambos de Ueno.
El presidente Santiago Peña (c) junto a Miguel Vázquez (der.) y Juan Gustale (izq.), ambos de Ueno.Gentileza

El día de ayer, Santiago Peña canceló un viaje previsto a Madrid tras el freno de Alliana a su candidatura y la crisis por el caso Ueno Bank. Hoy, luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) haya aplicado un procedimiento de resolución al banco, desde la Presidencia no presentaron agenda oficial sobre las actividades del mandatario.

Por ABC Color
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El presidente Santiago Peña no participará de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se realizará en España. Así lo informó ayer la Dirección de Prensa de la Presidencia de la República. La decisión se debía a que el primer mandatario prefería quedarse en el país “para conducir personalmente la agenda nacional” y atender los asuntos prioritarios del Estado.

Lea más: Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo

Esta madrugada, el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso iniciar el procedimiento de resolución de Ueno bank, tras constatarse un índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.

Miguel Vázquez habla al oído al presidente Santiago Peña.
Miguel Vázquez habla al oído al presidente Santiago Peña.

Una vez conocido el caso, se desconoce el paradero de Peña, quien en el pasado fuera accionista del mencionado banco. Intentamos comunicarnos con Presidencia de la República para saber qué asuntos atendería Peña en medio de la crisis financiera pero no respondieron a nuestros mensajes.

Lea más: Caso Ueno: conforman equipo fiscal para indagar voluminosa denuncia del BCP

Pedidos de juicio político

Entre la cantidad de reclamos a la responsabilidad de Peña en este descalabro en un banco donde están depositados fondos de diferentes entes públicos, como cajas jubilatorias, son varios los sectores que solicitan la presentación de un libelo acusatorio para iniciar el proceso de juicio político para el presidente de la República.

Santiago Peña presenta el FIA World Rally auspiciado por UENO.
Santiago Peña presenta el FIA World Rally auspiciado por UENO.

En tanto que el vicepresidente Pedro Alliana puso “en pausa” su candidatura a la Presidencia, con el argumento de que hay que “arreglar la casa” y con alusiones a la crisis financiera que atraviesa el gobierno de Peña.

Lea más: Poder Judicial: tasas judiciales ya no se pueden pagar a cuenta de Ueno

Por su parte, el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de una causa penal cuya carátula aún no trascendió y la designación de un equipo fiscal conformado por los agentes Nancy Salomón, Jorge Arce, Yeimy Adle, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta, todos de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) para investigar la denuncia presentada esta mañana ante la Fiscalía por el BCP contra la entidad.

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