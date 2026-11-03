Procedimiento de resolución a Ueno Bank: Leite pide que “vayan todos presos”

En horas de la madrugada el BCP anunció el inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido, por lo que designará agentes para verificar la situación patrimonial del banco, preservar sus activos y ejecutar “las acciones necesarias para asegurar el desarrollo ordenado del procedimiento de resolución”.

El BCP enfatizó en su comunicado que los depósitos de ahorristas cuentan con una garantía del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 75 salarios mínimos mensuales por persona física o jurídica en cada entidad financiera, lo que equivale a un límite de G. 228.300.000. Usuarios de Ueno reportaban esta mañana que no podían realizar ninguna operación por medio de cajeros automáticos o ‘home banking’ tras el anuncio del BCP.

Gustavo Leite, senador colorado cartista, dijo que ahora lo más importante es utilizar todos los mecanismos para resguardar la mayor cantidad de gente posible, considerando que los que superan los G. 228.300.000, como el IPS o los fondos del Estado no están cubiertos.

“No es fácil lo que se viene, yo no tengo ninguna credibilidad (sic), no creo en las autoridades del BCP, ellos son cómplices de lo que pasó, encubrieron esto por muchísimo tiempo; eso queda evidente. Yo dije antes en otro medios que tenemos que constituir ya una comisión bicameral tan pronto como mañana, llegar al fondo de la cuestión y la Fiscalía tiene que dejar de dormir, tiene que despertarse, lleguemos hasta el fondo de la cuestión y si tienen que ir presos 20, 50, 100 personas, que vayan todos presos. Esto es una vergüenza”, dijo en contacto con A La Gran 730 de ABC Cardinal.

“¿Quién dio la orden?”, cuestiona Leite

Aseguró que se debe llegar a quién dio la orden en cada uno de los casos, para que un banco quebrado o una financiera quebrada absorba a un banco y le den liberalidades de 20 años para trabajar en maquillar su activo, o para que nadie diga nada sobre el vaciamiento de Ueno con sus empresas relacionadas.

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“Tu diario expuso eso durante diez días, operación por operación, daba asco, daba ganas de vomitar, empresas insolventes que llevaban US$ 40 millones, ¿y el BCP, qué? ¿Y la Superintendencia, qué? Bien gracias", criticó.

Recordó que cuando convocaron a las autoridades del BCP a la Cámara de Senadores tras las publicaciones sobre los excesos y faltas a los límites de transferencias entre empresas vinculadas, las respuestas que dieron generaron más dudas que certezas al no haber brindado los datos, e incluso le habría dado más tiempo para tratar de encubrir la situación, lo cual les resultó imposible.

Insistió en que la Comisión Bicameral de Investigación debe estar conformada con gente comprometida con la verdad, “no con la gente que decía que esto era terrorismo financiero, ni con los amigos del poder, ni con los amigos de la plata, ni con los amigos de Ueno, y propongo que la Fiscalía, como dije antes, deje de dormir. Aquí hay que ir al fondo de la cuestión y yo quiero darle tranquilidad a la gente que tiene un poco de penumbra en este momento”.

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Leite pide explicaciones a Fernández Valdovinos

Según Leite, desde el Congreso Nacional se puede accionar para buscar recuperar todo el dinero que se pueda o que se haya “vaciado”, arbitrar los mecanismos para que la gente que tenía fondos en el banco no salga perdiendo y exponer a los administradores de gastos del Gobierno que decidieron poner el dinero de los fondos públicos en Ueno Bank.

“Aquí la Fiscalía debería inmediatamente congelar los activos de todos los especialmente involucrados, los directores del banco, prohibir la salida del país, acá tenemos que asumir que todos son sospechosos y después, si nos equivocamos con alguien, le pediríamos disculpas, pero el Banco Central fue cómplice por demasiado tiempo”, afirmó.

Recordó que “hay un padre de la criatura”, que está perdido, que se llama Carlos Fernández Valdovinos, exministro de Economía, que debe dar la cara y explicar porque nunca exigió como ministro de Economía que funcione la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, la cual fue creada a pedido suyo. “Yo me siento desilusionado, decepcionado, frustrado y estafado por Fernández Valdovinos y por las autoridades de nuestro país”, dijo Leite.

Criticó que Fernández Valdovinos tuvo un premio internacional por ser “el mejor ministro de finanzas del Gobierno”, y al día siguiente dijo que había economía de guerra y se fue, momento en el que el presidente de la República, Santiago Peña le premió con un sueldo de G. 160 millones al mes como consejero de Itaipú.

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“El poder de turno tiene que responder”

Al ser consultado sobre si debería funcionar la ley de “puertas giratorias”, que restringe que funcionarios públicos ocupen cargos gerenciales en empresas relacionadas a los rubros del cargo durante un año para evitar los conflictos de intereses, y que fue mutilada por su bancada, dijo que sí, pero sobre todo, en este caso de Ueno, “el poder de turno tiene que responder”.

Ante la respuesta de las autoridades del IPS, que analizará cómo se desarrollará el proceso y cuáles serán sus implicancias para los US$ 345 millones de los fondos de jubilación invertidos en la entidad financiera, Leite dijo que estas deberían estar compungidas por las decisiones que tomaron.

Sobre la responsabilidad del Partido Colorado, dijo que “va a estar a la altura de las circunstancias. Vamos a asumir. Vamos a desenmascarar a los impostores y los neocolorados, y los espantavotos no tienen lugar en nuestro partido. Nuestro partido, ya lo dije una vez, es especialista en escupir a sus traidores”, aseguró. Al consultarle quién sería el traidor, respondió que “son muchos”, desde el directorio del BCP, el superintendente de bancos y hasta el que está más arriba, quien dio la orden, tienen que terminar presos.

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En el caso de que existan prueba de que el propio presidente de la República, Santiago Peña, tenga responsabilidad, dijo que no está para apañar a nadie.

Alliana “trató de saltar del barco ayer”

Sobre las declaraciones de Pedro Alliana de ayer, quien puso en pausa su candidatura ante la crisis generada por el banco de los exsocios de Santiago Peña, dijo que le “llamó la atención el sincericidio de Alliana”.

“Él dice que en enero ya sabía que Fernández Valdovinos le dijo, que evidentemente andaba de la manito con el presidente Peña hasta el viernes. Alguien le asustó, probablemente alguien que tenía información de adentro de que esto iba a ocurrir, trató de saltar del barco ayer. No sé, la gente juzgará, pero nadie está exento de ser investigado”, aclaró.