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Política
03 de noviembre de 2026 - 13:09

San Pedro de Ycuamandyyú: conflicto en la Junta al inicio del nuevo periodo de gobierno

Los dos candidatos propuestos obtuvieron seis votos cada uno, dejando en evidencia la paridad entre el bloque colorado y la oposición.
Los dos candidatos propuestos obtuvieron seis votos cada uno, lo que dejó en evidencia la paridad entre el bloque colorado y la oposición.Omar Acosta

Los 12 nuevos concejales municipales asumieron sus bancas este martes en San Pedro de Ycuamandyyú, pero la sesión de instalación terminó sin acuerdo para elegir al presidente de la Junta Municipal.

Por Omar Acosta
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En la capital del segundo departamento del país, San Pedro de Ycuamandyyú, los candidatos propuestos por el bloque colorado y el sector opositor para presidir la Junta Municipal en el periodo de gobierno que se inicia obtuvieron seis votos cada uno.

La bancada colorada propuso a Diego Sánchez para presidir el órgano legislativo municipal, mientras que el sector opositor postuló a Lurdes Vera. Sin embargo, ninguno logró reunir los votos necesarios, por lo que la sesión fue levantada sin que se pudiera definir la presidencia.

Los dos candidatos propuestos obtuvieron seis votos cada uno, dejando en evidencia la paridad entre el bloque colorado y la oposición.
Los dos candidatos propuestos obtuvieron seis votos cada uno, lo que dejó en evidencia la paridad entre el bloque colorado y la oposición.

Los 12 concejales que asumieron

Por el Partido Colorado asumieron Diego Sánchez, quien fue el candidato más votado; Lisandro Sanabria, funcionario del Ministerio de Salud que, según manifestó, solicitó permiso sin goce de sueldo para ocupar su banca; Carlos Espínola, policía retirado; Juana Leguizamón, madre del exintendente Gustavo Rodríguez, quien enfrenta un proceso judicial; Oscar Valenzuela, docente y comunicador, y Alfredo Molinas, también comunicador, quien renunció a su trabajo en Radio Nacional San Pedro para asumir como concejal.

Por la oposición Lurdes Cardozo, quien inicia su segundo periodo y es esposa del exdiputado Eduardo Vera, tío del intendente electo Blas “Tito” Panza; Elvira González, docente de la zona rural de San Pedro; Rosalino García, quien también va por su segundo periodo consecutivo; Oscar Javier Caballero, joven profesional de ingeniería agronómica; Roberto Velázquez, docente que inicia otro periodo, y Carlos Riera, independiente y empresario.

Una Junta Municipal dividida

El empate de seis votos por cada sector en la Junta Municipal genera una indefinición sobre quién conducirá la presidencia, lo que marca un inicio complicado para el periodo legislativo municipal. La falta de consenso refleja la división política dentro del cuerpo colegiado y anticipa un escenario de negociaciones entre ambas bancadas.

A las 18:00 asumirá el nuevo intendente, “Tito” Panza

El nuevo intendente de San Pedro de Ycuamandyyú, Blas “Tito” Panza (Alianza), asumirá este martes. El acto está previsto para las 18:00, en medio de una delicada situación institucional y financiera de la Municipalidad.

Tito Panza
Blas "Tito" Panza (Alianza), nuevo intendente de San Pedro de Ycuamandyyú.

La administración saliente, encabezada por el colorado cartista Carlos Quiñónez, deja una ciudad con deudas, obras inconclusas y numerosos problemas de infraestructura y servicios, según los cuestionamientos sobre el estado en que se encuentra el municipio.

La nueva administración tendrá el desafío de recuperar el funcionamiento institucional, atender los compromisos pendientes y responder a las necesidades de una ciudad que atraviesa una profunda crisis municipal.

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