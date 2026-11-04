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Política
04 de noviembre de 2026 - 23:42

Carapeguá: asumió el intendente de la Alianza con mensaje de unidad y desarrollo

El intendente Juan Aurelio Bobadilla Sánchez presta juramento ante el presidente de la Junta Municipal, Enrique González Quintana, ambos de la Alianza Juntos por Carapeguá.
El intendente Juan Aurelio Bobadilla Sánchez presta juramento ante el presidente de la Junta Municipal, Enrique González Quintana, ambos de la Alianza Juntos por Carapeguá.Emilce Ramírez

CARAPEGUÁ. El intendente prometió unidad, desarrollo y reconciliación tras 35 años de gobierno colorado. Los concejales también juraron.

Por Emilce Ramírez
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El ingeniero agroindustrial Juan Aurelio Bobadilla Sánchez (Alianza Juntos por Carapeguá), asumió como intendente de este municipio para el período 2026-2031. En las elecciones municipales de octubre se impuso con 9.490 votos sobre los 7.151 del candidato de la ANR, Moisés Espínola, y puso fin a 35 años de administración colorada en el distrito.

Momento en que el intendente de Carapeguá, Juan Aurelio Bobadilla Sánchez (Alianza Juntos por Carapeguá) ingresa al salón municipal para jurar el cargo y es recibido con fervorosos aplausos.
Momento en que el intendente de Carapeguá, Juan Aurelio Bobadilla Sánchez (Alianza Juntos por Carapeguá) ingresa al salón municipal para jurar el cargo y es recibido con fervorosos aplausos.

La toma de posesión del intendente estuvo a cargo del presidente electo de la Junta Municipal, el concejal reelecto Enrique González Quintana (Alianza Juntos por Carapeguá).

En su discurso, el jefe comunal calificó el momento como “histórico, largamente anhelado”. Sostuvo que la alternancia llegó “quizás un poco tarde, pero finalmente llegó”.

Bobadilla recordó que su campaña comenzó “en bicicleta”, con una estructura pequeña y sin grandes recursos. Dijo que su propuesta se basó en la unidad, la pacificación y la reconciliación.

Destacó que el proyecto reunió a ciudadanos que en otros tiempos estuvieron en veredas opuestas. Agradeció también a su familia y a sus amigos más cercanos, quienes lo acompañaron “cuando el camino se hacía cuesta arriba”.

El intendente Juan Aurelio Bobadilla Sánchez (Alianza Juntos por Carapeguá).
El intendente Juan Aurelio Bobadilla Sánchez (Alianza Juntos por Carapeguá).

Ejes de gestión

El intendente asumió en un contexto nacional que describió como complejo, atravesado por una crisis política, económica e institucional.

Advirtió que no se puede permitir que “la economía de la especulación y los privilegios” se imponga sobre la economía del trabajo, el ahorro y la producción.

Entre las prioridades de su gobierno mencionó:

  • Fortalecer la pequeña finca y acompañar a los productores.
  • Mejorar los caminos de todo tiempo.
  • Impulsar una educación que genere oportunidades, capacidades y empleo, conectada con la economía del conocimiento.
  • Apostar por la cultura y la identidad local.
  • Defender las industrias, acompañar a los emprendedores y atraer inversiones que se traduzcan en empleo.

“No queremos ser solamente administradores de una municipalidad ni simples ejecutores de obras”, afirmó Bobadilla, y planteó una gestión que piense en el desarrollo y mejore los indicadores de la ciudad.

Una multitudinaria concurrencia participó de la posesión al cargo del intendente Juan Aurelio Bobadilla (Alianza Juntos por Carapeguá).
Una multitudinaria concurrencia participó de la posesión al cargo del intendente Juan Aurelio Bobadilla (Alianza Juntos por Carapeguá).

“Carapeguá es de todos”

Hacia el cierre, Bobadilla pidió que el cambio no se limite a las autoridades, sino que transforme la manera en que se relacionan los vecinos. “Quiero que Carapeguá sea una luz de esperanza y un ejemplo para otros gobiernos locales”.

Lea más: Carapeguá: el voto castigo al clan y los reclamos que deja como herencia

Además, manifestó que su deseo es que Carapeguá brille, no solamente por sus obras, sino fundamentalmente por su gente; por su capacidad de trabajar, de producir, de crear y de salir adelante”, dijo.

Las autoridades municipales que juraron posaron junto a la ciudadanía que participó del acto de posesión del cargo del intendente Juan Aurelio Bobadilla Sánchez (Alianza Juntos por Carapeguá).
Las autoridades municipales que juraron posaron junto a la ciudadanía que participó del acto de posesión del cargo del intendente Juan Aurelio Bobadilla Sánchez (Alianza Juntos por Carapeguá).

Del acto participaron los exintendentes del distrito Longino Cabello e Isabelino Silva, ambos de la ANR; el diputado Jorge Avalos Mariño (PLRA); el exsenador Luis Alberto Wagner; el concejal departamental Miguel Cáceres (PLRA).

Además, estuvieron presentes activistas de diferentes partidos y movimientos políticos y exconcejales municipales.

Juró la Junta Municipal

Los concejales municipales electos del distrito juraron ante la saliente presidenta de la Junta Municipal, Rosa Ramos, quien fue reelecta como concejal para el período 2026-2031.

De izquierda a derecha, el vicepresidente de la Junta Municipal, Francisco Román Miranda (ANR), y el presidente, Enrique González Quintana (Alianza Juntos por Carapeguá).
De izquierda a derecha, el vicepresidente de la Junta Municipal, Francisco Román Miranda (ANR), y el presidente, Enrique González Quintana (Alianza Juntos por Carapeguá).

Lea más: Alianza instala equipo de transición y anuncia auditoría a la gestión saliente en Carapeguá

La comisión directiva del cuerpo legislativo quedó conformada con la presidencia para Enrique González Quintana, de la Alianza Juntos por Carapeguá, y la vicepresidencia para Francisco Román, de la ANR.

Los nuevos concejales de Carapeguá que juraron, de izquierda a derecha: José Darío Espinoza Matto (ANR), Idilio Rubén Galeano Delvalle (PLRA), Ederson Daniel Centurión Gómez (ANR), Ygnacio Ojeda González (PLRA), Francisco Román Miranda (ANR), Daisy Patricia Gill Romero (ANR), Enrique González Quintana (Alianza Juntos por Carapeguá), Venancio Figueredo Mendoza (PLRA), Oscar Cardozo Figueredo (PLRA), Venancio Rolón Fretes (ANR) y Pedro María Espínola Collar (ANR).
Los nuevos concejales de Carapeguá que juraron, de izquierda a derecha: José Darío Espinoza Matto (ANR), Idilio Rubén Galeano Delvalle (PLRA), Ederson Daniel Centurión Gómez (ANR), Ygnacio Ojeda González (PLRA), Francisco Román Miranda (ANR), Daisy Patricia Gill Romero (ANR), Enrique González Quintana (Alianza Juntos por Carapeguá), Venancio Figueredo Mendoza (PLRA), Oscar Cardozo Figueredo (PLRA), Venancio Rolón Fretes (ANR) y Pedro María Espínola Collar (ANR).

Los concejales titulares que juraron son:

  1. José Darío Espinoza Matto (ANR)
  2. Idilio Rubén Galeano Delvalle (PLRA)
  3. Daisy Patricia Gill Romero (ANR)
  4. Ederson Daniel Centurión Gómez (ANR)
  5. Oscar Ángel Cardozo Figueredo (PLRA)
  6. Venancio José María Rolón Fretes (ANR)
  7. Rosa Victoria Ramos Franco (ANR)
  8. Juan Ygnacio Ojeda González (PLRA)
  9. Francisco Aníbal Román Miranda (ANR)
  10. Enrique González Quintana (Alianza Juntos por Carapeguá)
  11. Pedro María Espínola Collar (ANR)
  12. Venancio Fredy Figueredo Mendoza (PLRA)

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