Carapeguá: asumió el intendente de la Alianza con mensaje de unidad y desarrollo

El ingeniero agroindustrial Juan Aurelio Bobadilla Sánchez (Alianza Juntos por Carapeguá), asumió como intendente de este municipio para el período 2026-2031. En las elecciones municipales de octubre se impuso con 9.490 votos sobre los 7.151 del candidato de la ANR, Moisés Espínola, y puso fin a 35 años de administración colorada en el distrito.

La toma de posesión del intendente estuvo a cargo del presidente electo de la Junta Municipal, el concejal reelecto Enrique González Quintana (Alianza Juntos por Carapeguá).

En su discurso, el jefe comunal calificó el momento como “histórico, largamente anhelado”. Sostuvo que la alternancia llegó “quizás un poco tarde, pero finalmente llegó”.

Bobadilla recordó que su campaña comenzó “en bicicleta”, con una estructura pequeña y sin grandes recursos. Dijo que su propuesta se basó en la unidad, la pacificación y la reconciliación.

Destacó que el proyecto reunió a ciudadanos que en otros tiempos estuvieron en veredas opuestas. Agradeció también a su familia y a sus amigos más cercanos, quienes lo acompañaron “cuando el camino se hacía cuesta arriba”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ejes de gestión

El intendente asumió en un contexto nacional que describió como complejo, atravesado por una crisis política, económica e institucional.

Advirtió que no se puede permitir que “la economía de la especulación y los privilegios” se imponga sobre la economía del trabajo, el ahorro y la producción.

Entre las prioridades de su gobierno mencionó:

Fortalecer la pequeña finca y acompañar a los productores.

Mejorar los caminos de todo tiempo.

Impulsar una educación que genere oportunidades, capacidades y empleo, conectada con la economía del conocimiento.

Apostar por la cultura y la identidad local.

Defender las industrias, acompañar a los emprendedores y atraer inversiones que se traduzcan en empleo.

“No queremos ser solamente administradores de una municipalidad ni simples ejecutores de obras”, afirmó Bobadilla, y planteó una gestión que piense en el desarrollo y mejore los indicadores de la ciudad.

“Carapeguá es de todos”

Hacia el cierre, Bobadilla pidió que el cambio no se limite a las autoridades, sino que transforme la manera en que se relacionan los vecinos. “Quiero que Carapeguá sea una luz de esperanza y un ejemplo para otros gobiernos locales”.

Lea más: Carapeguá: el voto castigo al clan y los reclamos que deja como herencia

Además, manifestó que su deseo es que Carapeguá brille, no solamente por sus obras, sino fundamentalmente por su gente; por su capacidad de trabajar, de producir, de crear y de salir adelante”, dijo.

Del acto participaron los exintendentes del distrito Longino Cabello e Isabelino Silva, ambos de la ANR; el diputado Jorge Avalos Mariño (PLRA); el exsenador Luis Alberto Wagner; el concejal departamental Miguel Cáceres (PLRA).

Además, estuvieron presentes activistas de diferentes partidos y movimientos políticos y exconcejales municipales.

Juró la Junta Municipal

Los concejales municipales electos del distrito juraron ante la saliente presidenta de la Junta Municipal, Rosa Ramos, quien fue reelecta como concejal para el período 2026-2031.

Lea más: Alianza instala equipo de transición y anuncia auditoría a la gestión saliente en Carapeguá

La comisión directiva del cuerpo legislativo quedó conformada con la presidencia para Enrique González Quintana, de la Alianza Juntos por Carapeguá, y la vicepresidencia para Francisco Román, de la ANR.

Los concejales titulares que juraron son: