Carapeguá: el voto castigo al clan y los reclamos que deja como herencia

Entre los principales reclamos figura la situación de la Escuela Municipal de Música “Juan Manuel Ávalos – Kangue Herrero”. La denuncia señala una supuesta falta de transferencia de alrededor de G. 80 millones, recursos que habrían sido asignados para su funcionamiento.

También el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá reclama la transferencia de más de G. 20 millones. Según referentes de la institución, este incumplimiento de la administración comunal afecta la operatividad del servicio de emergencia.

En el área de infraestructura vial, pobladores de distintas compañías denuncian que numerosos caminos vecinales y rurales se encuentran en condiciones intransitables. En días de lluvia, las condiciones se vuelven críticas.

A esto se suma el cuestionamiento sobre la calidad de las obras de mantenimiento de caminos terraplenados. Se menciona un presupuesto superior a G. 400 millones destinado a mejoras que, según críticas ciudadanas, no habrían tenido resultados visibles.

Pobladores también expresan preocupación por las obras de alcantarillado sanitario ejecutadas con apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). En algunos sectores, los trabajos habrían provocado deterioro de los caminos.

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Otro punto señalado es la situación de la Escuela “Melania Zarza de Ramírez”, ubicada en la compañía Aguai’y, donde padres y docentes advierten un posible riesgo de derrumbe y vienen solicitando intervención urgente a las autoridades para evitar una eventual desgracia.

Nepotismo

Sectores ciudadanos y políticos opositores vienen denunciando presunto nepotismo en la Municipalidad, con ocupación de cargos de confianza.

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Entre los mencionados figuran el asesor jurídico y yerno del intendente, Iván Génez; la hija del jefe comunal, Luz Cañete, quien fue candidata en las últimas elecciones por la Lista 2A y resultó derrotada por Moisés Espínola (Lista 2N). La expostulante estuvo al frente de la Comisión de Efemérides de la Municipalidad.

También se menciona a la concejal Alba Montiel Cañete, sobrina del intendente, quien integra el legislativo municipal. Fue señalada en el debate político local en torno a las denuncias sobre la administración comunal.

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Con este escenario, el próximo intendente de este municipio asumirá con una agenda cargada de reclamos en áreas clave como educación, infraestructura vial, servicios comunitarios y gestión institucional. La ciudadanía espera que la transición permita encaminar soluciones a problemas que, según denuncias, se arrastran desde hace varios años.

Esta situación se reflejó en las elecciones internas del domingo pasado, donde la ciudadanía castigó en las urnas a Luz Cañete, quien aspiraba a suceder a su padre, Luciano Cañete, cuya administración fue cuestionada durante su segundo período consecutivo.

Oponentes de la ANR para octubre

Moisés Espínola representará a la ANR en las elecciones municipales del 4 de octubre próximo y enfrentará a Juan Aurelio Bobadilla (Alianza) y Edgar Venialgo (Unace).