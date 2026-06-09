Política
09 de junio de 2026 a la - 15:34

Carapeguá: el voto castigo al clan y los reclamos que deja como herencia

Municipalidad de Carapeguá
Sede de la administración municipal de Carapeguá, donde innumerables reclamos esperan al sucesor de Luciano Cañete, cuyo clan fue derrotado en las internas coloradas del 7 de junio.

CARAPEGUÁ. Diversos sectores ciudadanos aseguraron que la administración del intendente Luciano Cañete (ANR–HC) dejará como herencia una serie de demandas sociales e institucionales pendientes de respuesta. Estas pasarán a formar parte de los principales desafíos del próximo jefe comunal, quien le cortó el camino al clan Cañete.

Por Emilce Ramírez

Entre los principales reclamos figura la situación de la Escuela Municipal de Música “Juan Manuel Ávalos – Kangue Herrero”. La denuncia señala una supuesta falta de transferencia de alrededor de G. 80 millones, recursos que habrían sido asignados para su funcionamiento.

Escuela Municipal de Música Escuela Municipal de Música “Juan Manuel Ávalos – Kangue Herrero" de Carapeguá.
Escuela Municipal de Música “Juan Manuel Ávalos – Kangue Herrero”.

También el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá reclama la transferencia de más de G. 20 millones. Según referentes de la institución, este incumplimiento de la administración comunal afecta la operatividad del servicio de emergencia.

En el área de infraestructura vial, pobladores de distintas compañías denuncian que numerosos caminos vecinales y rurales se encuentran en condiciones intransitables. En días de lluvia, las condiciones se vuelven críticas.

Caminos en mal estado en la compañía Tajy Loma de Carapeguá, una problemática social que no ha sido resuelta por el intendente Luciano Cañete (ANR–HC).
Caminos en mal estado en la compañía Tajy Loma de Carapeguá, una problemática que no ha sido resuelta por el intendente Luciano Cañete (ANR–HC).

A esto se suma el cuestionamiento sobre la calidad de las obras de mantenimiento de caminos terraplenados. Se menciona un presupuesto superior a G. 400 millones destinado a mejoras que, según críticas ciudadanas, no habrían tenido resultados visibles.

Pobladores también expresan preocupación por las obras de alcantarillado sanitario ejecutadas con apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). En algunos sectores, los trabajos habrían provocado deterioro de los caminos.

Otro punto señalado es la situación de la Escuela “Melania Zarza de Ramírez”, ubicada en la compañía Aguai’y, donde padres y docentes advierten un posible riesgo de derrumbe y vienen solicitando intervención urgente a las autoridades para evitar una eventual desgracia.

Escuela Melaniza Zarza de Ramírez, en Aguai’y, en riesgo de derrumbe; la Municipalidad no tiene recursos para su reparación.
Escuela Melania Zarza de Ramírez, en Aguai’y, en riesgo de derrumbe; la Municipalidad no tiene recursos para su reparación.

Nepotismo

Sectores ciudadanos y políticos opositores vienen denunciando presunto nepotismo en la Municipalidad, con ocupación de cargos de confianza.

Lea más: Paraguarí: HC arrasa y electorado deja señales de voto castigo

Entre los mencionados figuran el asesor jurídico y yerno del intendente, Iván Génez; la hija del jefe comunal, Luz Cañete, quien fue candidata en las últimas elecciones por la Lista 2A y resultó derrotada por Moisés Espínola (Lista 2N). La expostulante estuvo al frente de la Comisión de Efemérides de la Municipalidad.

El clan Cañete: la concejal departamental Luz Cañete, quien perdió las internas a la intendencia, junto a su esposo, el asesor municipal Iván Génez, y la concejal Alba Montiel Cañete.
El clan Cañete: la candidata a la intendencia Luz Cañete, quien perdió las internas, junto a su esposo, el asesor municipal Iván Génez, y la concejal Alba Montiel Cañete.

También se menciona a la concejal Alba Montiel Cañete, sobrina del intendente, quien integra el legislativo municipal. Fue señalada en el debate político local en torno a las denuncias sobre la administración comunal.

Lea más: Gobernadora Zárate buscará la unidad con Baruja, pero condiciona excluir al exdiputado Cuevas

Con este escenario, el próximo intendente de este municipio asumirá con una agenda cargada de reclamos en áreas clave como educación, infraestructura vial, servicios comunitarios y gestión institucional. La ciudadanía espera que la transición permita encaminar soluciones a problemas que, según denuncias, se arrastran desde hace varios años.

La concejal municipal Luz Cañete (HC), hija del intendente Luciano Cañete (HC), habría sido afectada por el voto castigo en las últimas elecciones.
Luz Cañete fue afectada por el voto castigo en las elecciones internas de la ANR 2026 en Carapeguá.

Esta situación se reflejó en las elecciones internas del domingo pasado, donde la ciudadanía castigó en las urnas a Luz Cañete, quien aspiraba a suceder a su padre, Luciano Cañete, cuya administración fue cuestionada durante su segundo período consecutivo.

Oponentes de la ANR para octubre

Moisés Espínola representará a la ANR en las elecciones municipales del 4 de octubre próximo y enfrentará a Juan Aurelio Bobadilla (Alianza) y Edgar Venialgo (Unace).