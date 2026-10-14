Política
14 de octubre de 2026 - 15:35

Alianza instala equipo de transición y anuncia auditoría a la gestión saliente en Carapeguá

Integrantes del equipo de transición de la Alianza Todos por Carapeguá. En el centro, el intendente electo Juan Aurelio Bobadilla Sánchez, acompañado de izquierda a derecha por Pablo Seitz, Liz Mendoza, Aníbal Barrios, César Ortiz Báez, Isabel Dejesús Cáceres, Simón Benítez, Reinaldo Caballero y Gustavo Elizeche.
Integrantes del equipo de transición de la Alianza Todos por Carapeguá. En el centro, el intendente electo Juan Aurelio Bobadilla Sánchez, acompañado, de izquierda a derecha, por Pablo Seitz, Liz Mendoza, Aníbal Barrios, César Ortiz Báez, Isabel Dejesús Cáceres, Simón Benítez, Reinaldo Caballero y Gustavo Elizeche.Emilce Ramírez

CARAPEGUÁ. El intendente electo Juan Aurelio Bobadilla anunció una auditoría administrativa, la revisión de gastos y la planificación de los primeros 100 días de gestión.

Por Emilce Ramírez
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Tras 35 años de hegemonía colorada en la Municipalidad de Carapeguá, se instaló en la fecha el equipo de transición de la Alianza Todos por Carapeguá, encabezado por el intendente electo Juan Aurelio Bobadilla Sánchez.

El intendente Juan Aurelio Bobadilla Sánchez (Alianza Todos por Carapeguá).
Juan Aurelio Bobadilla Sánchez (Alianza Todos por Carapeguá), intendente electo de Carapeguá.

El proceso se extenderá por 15 días, hasta que se realicen la auditoría y el corte administrativo correspondientes a la cuestionada gestión del intendente saliente, Luciano Cañete (ANR-HC).

El equipo está integrado por Pablo Seitz (asesor de contrataciones públicas) y los asesores administrativos Simón Benítez y César Ortiz Báez. También colaborarán en esta etapa la licenciada Isabel Dejesús Cáceres, el licenciado Gustavo Elizeche, el abogado Reinaldo Caballero Mendoza, Aníbal Barrios y Osmar Fretes.

Bobadilla Sánchez explicó que el objetivo es coordinar el trabajo con el equipo que actualmente está al frente de la Municipalidad e integrar al gabinete que asumirá la administración.

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La intención es conocer el estado de las finanzas, consolidar los ejes programáticos de la Alianza y establecer las bases para responder a las principales necesidades de la ciudadanía. El equipo está conformado por representantes de los espacios políticos y un grupo técnico de tres personas.

En los primeros 100 días de gobierno se priorizarán los caminos, afirman

El intendente electo adelantó que el mejoramiento de los caminos será una de las prioridades de los primeros 100 días de gestión.

Para ello, se analizará el estado de las máquinas municipales y se identificarán los puntos críticos. También prevé implementar herramientas tecnológicas para transparentar las finanzas, ordenar los recursos y mantener informada a la ciudadanía sobre la ejecución de los planes.

Algunos funcionarios municipales fueron convocados por el intendente electo, Juan Aurelio Bobadilla (Alianza Todos por Carapeguá), para acompañar el proceso de transición.
Algunos funcionarios municipales fueron convocados por el intendente electo Juan Aurelio Bobadilla (Alianza Todos por Carapeguá) para acompañar el proceso de transición.

Asimismo, anunció que buscará transparentar la gestión y dar a conocer el uso de los recursos municipales. Instó a la ciudadanía a acercarse a pagar sus impuestos, cuyos ingresos serán fundamentales para ejecutar el plan de trabajo, y prometió informar sobre las acciones realizadas.

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En cuanto a los gastos de funcionamiento, Bobadilla afirmó que se revisará la situación del personal para adecuarla a las disposiciones legales, especialmente en lo referente a los límites establecidos para los gastos en salarios.

El asesor administrativo del equipo de transición, César Ortiz Báez, junto a la licenciada Isabel Cáceres y el intendente electo Juan Aurelio Bobadilla, de la Alianza Todos por Carapeguá.
El asesor administrativo del equipo de transición, César Ortiz Báez, junto con la licenciada Isabel Cáceres y el intendente electo Juan Aurelio Bobadilla, de la Alianza Todos por Carapeguá.

Finalmente, dijo que buscará reducir los costos mediante el aprovechamiento de profesionales comisionados y de los recursos disponibles, sin aumentar los gastos de la institución.