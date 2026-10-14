Alianza instala equipo de transición y anuncia auditoría a la gestión saliente en Carapeguá

Tras 35 años de hegemonía colorada en la Municipalidad de Carapeguá, se instaló en la fecha el equipo de transición de la Alianza Todos por Carapeguá, encabezado por el intendente electo Juan Aurelio Bobadilla Sánchez.

El proceso se extenderá por 15 días, hasta que se realicen la auditoría y el corte administrativo correspondientes a la cuestionada gestión del intendente saliente, Luciano Cañete (ANR-HC).

El equipo está integrado por Pablo Seitz (asesor de contrataciones públicas) y los asesores administrativos Simón Benítez y César Ortiz Báez. También colaborarán en esta etapa la licenciada Isabel Dejesús Cáceres, el licenciado Gustavo Elizeche, el abogado Reinaldo Caballero Mendoza, Aníbal Barrios y Osmar Fretes.

Bobadilla Sánchez explicó que el objetivo es coordinar el trabajo con el equipo que actualmente está al frente de la Municipalidad e integrar al gabinete que asumirá la administración.

Lea más: Lluvias agravan el deterioro de caminos terraplenados en Carapeguá

La intención es conocer el estado de las finanzas, consolidar los ejes programáticos de la Alianza y establecer las bases para responder a las principales necesidades de la ciudadanía. El equipo está conformado por representantes de los espacios políticos y un grupo técnico de tres personas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En los primeros 100 días de gobierno se priorizarán los caminos, afirman

El intendente electo adelantó que el mejoramiento de los caminos será una de las prioridades de los primeros 100 días de gestión.

Para ello, se analizará el estado de las máquinas municipales y se identificarán los puntos críticos. También prevé implementar herramientas tecnológicas para transparentar las finanzas, ordenar los recursos y mantener informada a la ciudadanía sobre la ejecución de los planes.

Asimismo, anunció que buscará transparentar la gestión y dar a conocer el uso de los recursos municipales. Instó a la ciudadanía a acercarse a pagar sus impuestos, cuyos ingresos serán fundamentales para ejecutar el plan de trabajo, y prometió informar sobre las acciones realizadas.

Lea más: Elecciones municipales: se rompen hegemonías en Carapeguá, Yaguarón y Pirayú

En cuanto a los gastos de funcionamiento, Bobadilla afirmó que se revisará la situación del personal para adecuarla a las disposiciones legales, especialmente en lo referente a los límites establecidos para los gastos en salarios.

Finalmente, dijo que buscará reducir los costos mediante el aprovechamiento de profesionales comisionados y de los recursos disponibles, sin aumentar los gastos de la institución.