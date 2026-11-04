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Política
04 de noviembre de 2026 - 14:30

Tras descargar su indignación en Diputados, Roberto González fue llevado a un sanatorio

Roberto González, con blazer oscuro y expresión pensativa, escucha en el Congreso mientras una botella de agua y micrófono están a su lado.
Dip. Roberto González se sintió indispuesto durante la sesión en el Congreso, donde estaba participando. TV Cámara

Mientras cuestionaba al gobierno de Santiago Peña por el caso Ueno Bank, el diputado Roberto González sufrió un episodio de salud. Fue trasladado de urgencia al sanatorio La Costa, donde descartaron su gravedad.

Por ABC Color
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Durante su intervención en la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados sobre la ley de “emergencia” para el caso Ueno Bank, el diputado Roberto González (ANR, Añetete) sufrió un evidente problema de salud, el cual fue visible en su rostro a tal punto que el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, le preguntó si no necesitaba asistencia médica.

El reporte preliminar dado por Latorre, que también es médico, es que González registró presión alta (19) y durante su intervención se le notó cómo no podía controlar la mitad izquierda del rostro.

Sus colegas de bancada que lo acompañaron hasta el sanatorio La Costa mencionaron como posible diagnóstico los efectos de “una bacteria” y que ya había tenido un episodio similar el domingo.

De todos modos, tras la asistencia en el sanatorio, se emitirá un reporte oficial.

No quiso cortar su reclamo

El diputado Roberto González tuvo este episodio mientras reclamaba fuertemente al gobierno de Santiago Peña, recordando que fueron unos pocos los que advirtieron desde un inicio la “estafa” de Ueno Bank.

“Hoy no me acompleja la posibilidad de apoyar el juicio político porque no vamos a promover la destitución de un colorado; vamos a destituir, si es que se da, a un advenedizo que vino a aprovecharse de la historia de mi partido, de su gloria y de sus defectos, de la grandeza del Partido Colorado. Nunca más un advenedizo como presidente de la República promovido desde la Junta de Gobierno o desde el partido”, reclamó de manera efusiva y ya con los efectos visibles en su rostro.

González, ante los varios intentos de frenar su intervención, ya sea por exceder el tiempo o por la preocupación por lo que le pasaba, le rogó a Latorre: “Déjeme expresar lo que siento desde el corazón”.

“Déjeme (terminar), presidente (Latorre), le ruego. Este no es un momento cualquiera... y si alguien tiene argumentos en contra, que exponga, a los políticos los conocemos por su voto y por sus argumentos. No teman defender lo indefendible si es que se animan. Pero esto me duele, presidente”, dijo.

Está apelando a sus correligionarios colorados, pidiéndoles que acompañen el juicio político contra Peña, que podría ser tratado mañana en sesión extraordinaria.

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