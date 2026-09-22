Roberto González advierte con juicio político si BCP encubre a Ueno por pedido de informes

“Yo quiero eximirme de esa posibilidad de ser culpable con mi silencio, de ser cómplice y encubridor de los delincuentes que hoy tenemos como gobernantes en nuestro país”, dijo el diputado colorado disidente Roberto González, durante su intervención en la etapa de oradores, pronunciándose sobre la gravedad del hecho de que hoy existan dudas sobre la estabilidad y transparencia del sistema financiero, por culpa del manejo del gobierno de Santiago Peña y del presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Cavallo Spalding.

El diputado hizo una extensa oposición fundamentando por qué existe una preocupación genuina de actores del sistema financiero, como los de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), que temen por la solvencia del banco ligado al presidente Peña, sobre todo porque concentra gran parte de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y fondos públicos.

En su afán de no quedar como cómplice de la situación, adelantó que si el BCP no responde de forma completa y seria al pedido de informes planteado por cartistas en el Senado, no dudará en plantear el juicio político contra los responsables.

“Si el presidente del Banco (Central), por desgracia, no responde con objetividad y con acierto lo que debe responder tanto a la Asoban como al pedido de informe de la Cámara de Senadores, permítanme decirle que procuraré promover el juicio político a quienes corresponda por esta responsabilidad”, dijo González.

González también reclamó tanto el presidente Peña como a sus exsocios comerciales que “si quieren ser comerciantes, que lo sean, pero sin manipular los bienes públicos”, sobre todo, porque en el caso de una crisis con los depósitos “los primeros expuestos serían los ahorristas y los fondos públicos”.

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Apuntó que tanto el pedido de informes del Congreso como la nota de Asoban pidiendo claridad y control efectivo al BCP son “puntos de inflexión en nuestra historia económica contemporánea, ya que después de casi 30 años de largo y sostenido proceso de construcción de confianza en nuestro sistema financiero, se expresan preocupaciones acerca de la estabilidad”.

Crisis llega por “desfachataz” de Peña y reta a los “neopeñistas”

El diputado Roberto González detalló que esta crisis que se teme y la desconfianza en el sistema financiero no se produjeron de manera espontánea, sino que son consecuencia de una serie de acciones del Gobierno para favorecer puntualmente al banco de sus exsocios comerciales.

Apuntó que si bien el tema parece complejo, lo resumió diciendo que: “Un banco perteneciente a un grupo empresarial que tiene vínculos con el presidente Peña, tiene en sus manos cientos de millones de dólares de dinero público, especialmente fondos de la seguridad social, y existen preocupaciones por la seguridad de ambos recursos” y lo logró “erosionando las instituciones, ajustándolas a los intereses particulares”.

Recordó que sistemáticamente el gobierno de Peña fue acomodando las normas para favorecer al mismo banco, desde el mismo momento que designó a Carvallo, hasta bastardear la Ley en contra del conflicto de interés en la Función Pública.

Comenzó recodando que “Santiago Peña con una total desfachatez propone el nombre y le designa a Carvallo Spalding, presidente de Ueno Bank, y lo lleva como presidente del Banco Central. ¿Y para qué lo lleva? para permitir la flexibilización de las normas, para posibilitar la concentración de los depósitos de los recursos públicos en desmedro de los otros bancos competidores en el mercado", recordó González.

También recordó que la nota presentada por Asoban al Ejecutivo, en apretada síntesis, plantea dudas concretas y puntuales, para que aclaren “si el dinero (público en Ueno) fue fugado con artimañas y sobre la situación patrimonial y de liquidez de la entidad”

“Esto quiere decir: si está en condiciones de asegurar el manejo del dinero (por parte de este banco), si tiene suficiente espalda, cuestiones todas que el Banco Central tiene la obligación de supervisar”, afirmó González.

Durante su intervención también refirió: “Desde ahora quiero escuchar a los neopeñistas, quiero que ejerzan alguna defensa mínimamente razonable”, pero el silencio fue la respuesta.