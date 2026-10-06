Roberto González sobre la derrota colorada en Asunción: “Camilo es producto de una imposición, no le eligieron las bases”

Luego de la derrota de la Asociación Nacional Repúblicana (ANR) en las elecciones municipales de Asunción el diputado disidente Roberto González cuestionó duramente el análisis del ahora excandidato colorado, Camilo Pérez, quien justificó su derrota apuntando a una supuesta “traición” de la dirigencia.

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González sostuvo que el resultado es el reflejo del rechazo de la militancia a la imposición de candidaturas ajenas a la estructura partidaria y al desgaste de la administración municipal saliente. “A mí me causa risa cuando el señor Camilo Pérez habla de traición de algunos candidatos a su candidatura. Él es producto de una traición a la dirigencia”, denunció.

El legislador enfatizó que la postulación del presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP) no surgió del consenso interno del electorado colorado. “A Camilo pues no le eligieron las bases del partido en Asunción. Camilo es producto una imposición. ¿Y qué es lo que debemos de aprender? Creo yo, después de lo de Asunción, que el camino de la imposición y la presencia de un outsider es un camino inconducente”, reflexionó.

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Demasiados “mbatara”

En ese contexto, el diputado comparó la postulación en la capital con otros casos anteriores en el departamento Central. “¿Acaso nos fue bien con el golpeado el gobernador que está hoy internado, Hugo Javier? Él es producto de una imposición porque por su prestigio en el campo de la farándula se le trajo como candidato. Eso porque alguien, algún genio de la política, pensó y decidió que él podía ser la solución en Central. ¿Y cómo nos fue?”, disparó.

González extendió su crítica a las decisiones de la cúpula partidaria a nivel nacional, vinculando incluso a la figura del presidente de la República. “Precisamente Santiago Peña es producto de la imposición, un liberal presidente de la República en representación del Partido Colorado. Y ahora se está vistiendo a un santo de vuelta, un san liberal queremos convertirlo en san colorado y no se puede”, dijo en referencia a Pedro Alliana y su pasado como militante del partido Encuentro Nacional.

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El peso de la mala gestión de Nenecho

Respecto a los factores que incidieron en el electorado asunceno, el parlamentario reconoció que el desempeño del gobierno municipal anterior pasó factura en las urnas. “Resulta que en política, o pagamos o nos beneficiamos a veces. Pagamos factura cuando nuestro antecesor ha hecho un trabajo tan malo como el que hizo el antecesor de esta intendencia y así nos fue. ¿Qué podíamos nosotros presentar como que vamos a continuar la gestión de fulano?”, enfatizó.

No obstante, rehusó responsabilizar a un único actor político por la caída en la capital. “El atribuirle la derrota a una sola persona me parece que es un análisis muy simple. Le estaríamos absolviendo a algunos mariscales convirtiendo a uno solo en mariscal de la derrota”, aseguró.

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Finalmente, al ser consultado sobre el impacto del resultado de cara a los comicios presidenciales del 2028 y la situación de la disidencia, González afirmó que el sector se mantiene con proyección. “Nosotros creemos que para nuestra pretensión de un proyecto presidencialista, estamos muy bien”, concluyó.