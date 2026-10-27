Quien pone en riesgo la jubilación de los trabajadores no puede seguir en el BCP, dice Roberto González

El diputado Roberto González (ANR, Añeteté) insistió con que no pueden quedarse callado ante el cuestionado manejo del sistema financiero por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) en manos de Carlos Carvallo, apuntando al presidente de la República, Santiago Peña de ser responsable de poner en riesgo la credibilidad del la banca matriz y que haya temor sobre los fondos de la aportantes y jubilados de Instituto de Previsión Social (IPS), concentrados en importante cantidad en Ueno Bank.

“Quien pone riesgo en la jubilación de los trabajadores no puede seguir custodiando esos mismos fondos. Eso es lo que está ocurriendo hoy en el Banco Central del Paraguay. El poder y la lapicera no son eternos, pero mientras duran se usan para nombrar, para dilatar, para concentrar recursos y para pretender que lo irregular es solo una discusión técnica”, dijo González.

Esto haciendo referencia a la gestión de Carlos Carvallo, quien recordó que antes de asumir el cargo, fue presidente de la entonces Financiera Ueno, hoy Ueno Bank y que al frente de la banca matriz está sospechado de pretender encubrir operaciones cuestionadas vinculadas al banco del Grupo Vázquez S.A.E., de los exsocios comerciales de Peña.

González insistió que en este gobierno, el poder “se usa para poner el interés personal, comercial, subalternizado por encima del equilibrio económico del país a costa de millones de obreros, aportantes y jubilados”.

Los fondos públicos y de IPS en el foco de la preocupación según el diputado González

Más allá de remarcar el conflicto de intereses de Carvallo y del propio Peña por su vinculación con Ueno y el grupo Vázquez, González enfatizó que su preocupación es por los fondos públicos y el IPS concentrados en dicho banco, a quien el propio BCP le observó operaciones riesgosas y que se encuentra con sumario abierto.

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“Ueno Bank es la segunda mayor captadora de esos fondos (públicos y de IPS). Ese dinero no es del banco, es de los jubilados, de los asegurados, del Estado. Mientras esa concentración se consolida, el propio Banco Central del Paraguay (...) alerta sobre operaciones en condiciones que los técnicos calificaron de paupérrimas y sobre el riesgo de un mayor déficit de solvencia patrimonial si se aplicaban criterios prudenciales normales” señaló.

Ante esto, volvió a recordarle a Peña que ya está a las puertas de terminar su gobierno y respondió a sus argumentos sobre por qué supuestamente no hace cambios en el BCP, alegando que supuestamente no quiere generar inestabilidad.

“El presidente de la República dice que no evalúa cambios porque sería alentar el quiebre institucional. (...) Dice que hay que mantener la calma para no dañar las inversiones. Señor presidente, la independencia del Banco Central no se demuestra dilatando, se demuestra actuando cuando aparecen señales de riesgo sobre fondos de los trabajadores”, sostuvo.

Y ante ello, dirigiéndose a Peña, enfatizó que “la desmedida ambición de poner el interés personal por encima del equilibrio económico del país es lo que está comprometiendo más de 20 años de construcción institucional” y le remarcó sobre todo que “millones de obreros y jubilados no pueden ser el costo de esa ambición”.