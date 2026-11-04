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Política
04 de noviembre de 2026 - 11:26

Ueno Bank: Gobernadores piden recuperar fondos públicos y del IPS

César Sosa en el podio con traje oscuro, mientras once personas, en su mayoría con trajes oscuros, escuchan atentamente en una sala de conferencias.
El Consejo de Gobernadores del Paraguay emiten comunicado por el caso Ueno Bank.Pablo Otazú

El Consejo de Gobernadores del Paraguay insta a las autoridades arbitrar con urgencia los mecanismos necesarios para garantizar la rápida devolución de los depósitos y la recuperación de los fondos públicos, del IPS y las demás instituciones afectadas por el escándalo de Ueno Bank.

Por ABC Color
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El Consejo de Gobernadores de Paraguay, cuyo presidente es el gobernador de Guairá, César Sosa (ANR), mediante un comunicado insta a las autoridades a garantizar la rápida devolución de los depósitos y la recuperación de los fondos públicos, del Instituto de Previsión Social (IPS) y de las demás instituciones afectadas con el caso Ueno Bank.

Lea más: Caso Ueno: Diputados inician firma de libelo acusatorio para juicio político contra Peña y Alliana

El consejo, que aglutina a los 17 gobernadores, además exhorta a las autoridades del Poder Legislativo a aprobar las medidas legales necesarias para reparar los perjuicios ocasionados a la ciudadanía.

El proceso de resolución de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) comenzó en la madrugada de martes y se desató una crisis financiera principalmente entre los ahorristas del ente bancario que se despertaron sin poder acceder a su dinero.

Determinar las responsabilidades

Los gobernadores indican además que es fundamental esclarecer lo sucedido, determinar las responsabilidades y recuperar la credibilidad de los organismos encargadas del control y la supervisión del sistema financiero.

Sostienen que la solidez y estabilidad del sistema financiero nacional deben mantenerse incólumes.

Lea más: Ueno Bank: ARP rechaza ampliar el Fondo de Garantía para cubrir depósitos públicos

Indican además que ninguna situación particular debe poner en riesgo la confianza en el conjunto del sistema y quienes resulten responsables de comprometer los ahorros ciudadanos y públicos deberán asumir las consecuencias de sus actos.

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