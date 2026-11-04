Ueno Bank: Gobernadores piden recuperar fondos públicos y del IPS

El Consejo de Gobernadores de Paraguay, cuyo presidente es el gobernador de Guairá, César Sosa (ANR), mediante un comunicado insta a las autoridades a garantizar la rápida devolución de los depósitos y la recuperación de los fondos públicos, del Instituto de Previsión Social (IPS) y de las demás instituciones afectadas con el caso Ueno Bank.

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El consejo, que aglutina a los 17 gobernadores, además exhorta a las autoridades del Poder Legislativo a aprobar las medidas legales necesarias para reparar los perjuicios ocasionados a la ciudadanía.

El proceso de resolución de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) comenzó en la madrugada de martes y se desató una crisis financiera principalmente entre los ahorristas del ente bancario que se despertaron sin poder acceder a su dinero.

Determinar las responsabilidades

Los gobernadores indican además que es fundamental esclarecer lo sucedido, determinar las responsabilidades y recuperar la credibilidad de los organismos encargadas del control y la supervisión del sistema financiero.

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Sostienen que la solidez y estabilidad del sistema financiero nacional deben mantenerse incólumes.

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Indican además que ninguna situación particular debe poner en riesgo la confianza en el conjunto del sistema y quienes resulten responsables de comprometer los ahorros ciudadanos y públicos deberán asumir las consecuencias de sus actos.