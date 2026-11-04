Ueno Bank: ARP rechaza ampliar el Fondo de Garantía para cubrir depósitos públicos

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) pidió al Congreso rechazar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que, según el gremio, permitiría usar el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para cubrir la totalidad de los fondos públicos depositados en Ueno Bank.

La entidad apoya el pago a los ahorristas dentro de los límites legales, pero cuestiona que el dinero restante del fondo se destine a devolver los depósitos estatales.

El reclamo emitido este miércoles 4 de noviembre de 2026. La ARP sostiene que la propuesta trasladaría a los ahorristas del país, entre ellos miles de productores, el costo de decisiones ajenas.

“El fondo de garantía es de los ahorristas, no para cubrir el perjuicio ocasionado por Ueno”, expresa el título del pronunciamiento.

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Fondo de Garantía de Depósitos: qué protege y qué cuestiona la ARP

El FGD se forma con aportes del sistema financiero. Su función, según explica el comunicado, es proteger los ahorros de los depositantes hasta los límites que establece la ley.

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La propuesta del Ejecutivo autorizaría al Banco Central a ampliar esa protección para devolver todos los fondos públicos depositados en Ueno Bank, de acuerdo con la descripción de la ARP.

El gremio distingue ese cambio del pago que corresponde a los clientes bajo las reglas actuales. Sobre este último punto, afirma: “Apoyamos que se pague de inmediato a los ahorristas de Ueno conforme a esa cobertura”.

Su objeción se centra en el uso del saldo restante del FGD. Para la asociación, destinarlo a cubrir los depósitos del Estado cargaría sobre el conjunto de los ahorristas una pérdida que no les corresponde asumir.

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Fondos del IPS en Ueno: el gremio exige responsabilidades

La ARP también cuestiona las decisiones que llevaron a concentrar en Ueno recursos del IPS y de otras entidades estatales, incluidas las cajas jubilatorias.

“Los fondos del IPS, de las cajas jubilatorias y de las entidades del Estado no llegaron solos a Ueno. Alguien decidió concentrarlos allí”, señala.

A partir de ese planteo, el gremio reclama que se determinen las responsabilidades y se apliquen sanciones. Además, sostiene que los recursos deben recuperarse de los bienes de quienes resulten responsables del perjuicio.

En su evaluación, recurrir al FGD dejaría el costo dentro del sistema financiero y permitiría que los responsables quedaran sin consecuencias.

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ARP advierte sobre el efecto en la confianza financiera

El comunicado alerta que una excepción para los depósitos públicos debilitaría la confianza en el sistema financiero. La preocupación del gremio es el antecedente que podría dejar una medida de ese tipo.

La ARP lo describe como “un precedente peligroso: que las pérdidas por malas decisiones con fondos públicos pueden socializarse cuando conviene”. Es decir, que el costo termine a cargo de otros.

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