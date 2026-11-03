José Mutti asume como intendente municipal de Ayolas

La actividad se inició poco después de las 15:30 en el local de la Junta Municipal de Ayolas. Durante el acto, prestaron juramento los nuevos concejales electos para el periodo 2026-2031. Posteriormente, se procedió a la elección de la comisión directiva.

Rosana Concepción Villalba González (ANR) fue elegida presidenta de la Junta Municipal, mientras que la Vicepresidencia quedó a cargo de Chirlene Marilin Dioff (Yo Creo).

El cuerpo legislativo quedó conformado por los ediles colorados Carlos Alfredo Ramírez Acosta, Ubaldo William Aquino, Arnaldo Ramón Cardozo, Gricelda Antonia Talavera, Diego Matías Barreto, Víctor Manuel Espínola, Luis Miguel Marín, José Rodrigo Benítez Diarte y Denis Joel Flores Rojas. También integra la corporación legislativa el liberal Milcíades Arturo Gómez Barrios.

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Posteriormente, el acto se trasladó hasta un predio deportivo ubicado en el barrio San José Obrero, donde se desarrolló la ceremonia de juramento del nuevo intendente municipal, el ingeniero José Mutti (ANR – Añetete), quien asumió para el periodo 2026-2031.

La ceremonia contó con la presencia de invitados especiales, entre ellos los expresidentes Mario Abdo Benítez y Nicanor Duarte Frutos, el presidenciable Arnoldo Wiens y concejales departamentales.

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De esta manera, Mutti reemplaza a Carlos Duarte (ANR – HC), quien culminó su segundo periodo al frente de la Municipalidad de Ayolas.

José Mutti resultó electo intendente con una amplia ventaja en las elecciones municipales celebradas el domingo 4 de octubre pasado.

Según los primeros datos preliminares del TREP, Mutti obtuvo 6.797 votos, equivalentes al 71,77 % del total de sufragios. Su principal rival, Denis Dioff, candidato de la Alianza Recuperando el Paraíso, consiguió 2.226 votos (23,51 %). Por su parte, Andrés Morel, del Partido Patriótico Independiente (PPI), sumó 84 sufragios (0,89 %).

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