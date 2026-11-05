Crisis política del país obliga a postergar reunión de coordinación del Operativo Caacupé 2026

La situación de crisis política del país motivó la postergación de la segunda reunión interinstitucional para coordinar los preparativos de las Festividades Caacupé 2026. El encuentro estaba previsto para mañana, viernes, a las 09:00.

La reunión fue trasladada para el martes 10 de noviembre, a las 09:00, en la Sala de Conferencias de la Municipalidad de Caacupé.

La modificación fue comunicada conjuntamente por la Municipalidad de Caacupé y la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros, mediante un aviso dirigido a las autoridades y representantes de las instituciones involucradas en la organización de la festividad mariana.

En el comunicado se menciona que la decisión responde a la situación actual que atraviesa el país, aunque no se especificaron mayores detalles sobre las circunstancias que llevaron a cambiar la fecha del encuentro.

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Preparativo clave para la festividad

La reunión tendrá como principal objetivo avanzar en la planificación y coordinación del Operativo Caacupé 2026, teniendo en cuenta la importante cantidad de peregrinos que se espera recibir en la ciudad durante la festividad.

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Entre los principales puntos que se tratarán figuran la logística, la seguridad, la atención sanitaria y los servicios que deberán estar disponibles para acompañar a los fieles. Asimismo, se buscará articular los esfuerzos de las instituciones para garantizar una cobertura integral durante las jornadas de mayor concurrencia.

Los preparativos apuntan a brindar condiciones adecuadas a los peregrinos, desde su llegada hasta su permanencia en Caacupé, mediante un trabajo coordinado entre las diferentes dependencias del Estado, la Municipalidad y la Iglesia Católica en Paraguay.

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