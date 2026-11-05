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Política
05 de noviembre de 2026 - 17:46

Crisis política del país obliga a postergar reunión de coordinación del Operativo Caacupé 2026

Cuatro trabajadores en chalecos amarillos y sombreros laboran en las escaleras de la Basílica bajo un cielo despejado.
Cuatro trabajadores colocan baldosas en las escaleras de la Basílica de Caacupé, que se encuentra en plena remodelación.Faustina Agüero

La segunda reunión interinstitucional fue reprogramada para el martes 10 de noviembre, a pocos días del inicio del novenario de la Virgen. La decisión responde a la crisis política por la que atraviesa el país.

Por Faustina Agüero
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La situación de crisis política del país motivó la postergación de la segunda reunión interinstitucional para coordinar los preparativos de las Festividades Caacupé 2026. El encuentro estaba previsto para mañana, viernes, a las 09:00.

La reunión fue trasladada para el martes 10 de noviembre, a las 09:00, en la Sala de Conferencias de la Municipalidad de Caacupé.

La modificación fue comunicada conjuntamente por la Municipalidad de Caacupé y la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros, mediante un aviso dirigido a las autoridades y representantes de las instituciones involucradas en la organización de la festividad mariana.

En el comunicado se menciona que la decisión responde a la situación actual que atraviesa el país, aunque no se especificaron mayores detalles sobre las circunstancias que llevaron a cambiar la fecha del encuentro.

Lea más: Caacupé: remozan la Basílica para recibir a peregrinos en diciembre

Preparativo clave para la festividad

La reunión tendrá como principal objetivo avanzar en la planificación y coordinación del Operativo Caacupé 2026, teniendo en cuenta la importante cantidad de peregrinos que se espera recibir en la ciudad durante la festividad.

Lea más: La Virgen de Caacupé: la fe que nació del corazón guaraní y hoy une a todo un pueblo

Entre los principales puntos que se tratarán figuran la logística, la seguridad, la atención sanitaria y los servicios que deberán estar disponibles para acompañar a los fieles. Asimismo, se buscará articular los esfuerzos de las instituciones para garantizar una cobertura integral durante las jornadas de mayor concurrencia.

Los preparativos apuntan a brindar condiciones adecuadas a los peregrinos, desde su llegada hasta su permanencia en Caacupé, mediante un trabajo coordinado entre las diferentes dependencias del Estado, la Municipalidad y la Iglesia Católica en Paraguay.

Lea más: La Virgen de Caacupé: la fe que nació del corazón guaraní y hoy une a todo un pueblo

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