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Política
06 de noviembre de 2026 - 07:34

Crisis de Ueno y juicio político a Santi Peña: lo que dice la prensa internacional sobre Paraguay

El presidente Santiago Peña.
El presidente Santiago Peña.162513+0000 EITAN ABRAMOVICH

El juicio político al presidente Santiago Peña, consecuencia de la crisis económica desatada en Paraguay por el cierre de Ueno Bank, ha acaparado espacio en las portadas y portales de algunos de los medios de comunicación más importantes del mundo.

Por ABC Color
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Varios de los medios de comunicación más prestigiosos a nivel internacional dieron cobertura destacada a la crisis política que alcanzó ayer su punto álgido en Paraguay con el juicio político e intento de renuncia del presidente Santiago Peña, cuyo gobierno parece tener las horas contadas tras el estallido de una crisis bancaria relacionada a Ueno Bank, un banco vinculado a exsocios comerciales del mandatario.

Luego de que el Banco Central del Paraguay cerrara el pasado martes Ueno Bank, los ahorros de cientos de miles de ciudadanos paraguayos y fondos de instituciones del Estado quedaron congelados en cuentas de esa entidad bancaria, que se convirtió en banco meses después de que Peña llegara a la Presidencia y que forma parte de un grupo empresarial del que el mandatario era accionista hasta el año pasado y que vio un crecimiento meteórico en los últimos años.

Lea más: Este viernes a las 10:00 Peña o su defensa acuden al Senado

La Cámara de Diputados aprobó ayer el inicio de un juicio político al presidente Peña, quien anunció su renuncia en horas de la siesta. Sin embargo, la Cámara Baja rechazó la dimisión y el Senado dio inicio ayer al procedimiento de juicio, que debe continuar hoy con la comparecencia del mandatario.

Repercusión internacional

Santiago Peña juicio político medios internacionales

El New York Times, uno de los diarios más prestigiosos del mundo, se hizo eco de la renuncia de Peña y su fracaso en prevenir “la mayor crisis financiera en décadas” en Paraguay.

Santiago Peña juicio político medios internacionales

Igualmente, el medio también estadounidense ABC News destacó la renuncia del presidente paraguayo tras un “colapso bancario”.

Santiago Peña juicio político medios internacionales

El medio argentino Clarín resaltó el rechazo del Congreso a la renuncia de Peña - la dimisión le habría garantizado fueros parlamentarios, a diferencia de una eventual destitución por juicio político - y señala que hay “millones de damnificados” por el colapso de Ueno.

Santiago Peña juicio político medios internacionales

También CNN Español se hizo eco de la situación, destacando los debates que tuvieron lugar ayer en el Congreso.

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El medio internacional Al Jazeera, igualmente, destacó que los parlamentarios paraguayos están impulsando el juicio político por cuestionamientos sobre los vínculos de Peña con Ueno.

Santiago Peña juicio político medios internacionales

El prestigioso medio británico The Guardian también enfoca el impacto económico de la crisis, señalando en su titular que “los ahorros de millones de personas están congelados”.

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