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Política
06 de noviembre de 2026 - 19:33

Festejo histórico en las calles tras destitución de Santiago Peña tras crisis de Ueno Bank

Hombre con camiseta roja y blanca levanta los brazos, mientras otros sostienen carteles y una bandera paraguaya en medio de la protesta.
Los ciudadanos celebran en las calles tras la destitución del mandatario Santi Peña en Asunción.

El Senado aprobó por unanimidad la expulsión del mandatario Santiago Peña del Poder Ejecutivo. Apenas se terminó el conteo de votos y se anunció oficialmente la destitución de Peña, la ciudadanía celebró en las inmediaciones del Panteón tras días de aguantar la crisis generada por la resolución de Ueno Bank.

Por ABC Color
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El microcentro de Asunción se convirtió en el epicentro de celebración luego de que la Cámara de Senadores resolvió por unanimidad la destitución de Santiago Peña como Presidente de la República.

Lea más: Santiago Peña destituido: es el primer Presidente echado por unanimidad

La sentencia dictada por el Senado puso fin a días de máxima tensión institucional, y deja al exmandatario sin los fueros del cargo para responder de forma directa ante la Justicia por su presunta implicancia en el esquema de desfalco y resolución de Ueno Bank S.A.

Mujer con cabello rizado y rubio llora abrazada por un hombre calvo con camiseta roja, rodeados de manifestantes en ambiente emotivo.
Una mujer llora abrazada por un hombre durante las celebraciones en las inmediaciones del Panteón.

La ciudadanía venía manteniendo una firme manifestación pacífica desde el martes pasado, día que se inició el proceso de resolución de Ueno Bank, y las cuentas bancarias de los ciudadanos fueron bloqueadas.

Lea más: Los senadores que votaron por la condena de Santiago Peña por mal desempeño de funciones

Con banderas al hombro y carteles que exigían el cese de la impunidad, miles de compatriotas se mantuvieron en vigilia constante y exigían el juicio político de Santiago Peña.

Para la gente trabajadora, que sufrió en carne propia el cierre repentino de sus cuentas bancarias y el temor de perder los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), la salida del mandatario representa un verdadero alivio y un aviso de que el bolsillo del pueblo no se toca.

Grupo de manifestantes, con una mujer mayor hablando y jóvenes con carteles políticos, enérgicos durante la protesta.
Manifestantes se concentran en las calles junto al Panteón tras la destitución del mandatario Santiago Peña.

El desenlace unánime en el Senado

El camino que desembocó en la condena política estuvo lleno de maniobras parlamentarias de último momento. Peña había intentado presentar su renuncia al cargo en un intento por desactivar el juzgamiento y evitar el trago amargo de una expulsión formal. Sin embargo, no se logró sostener el quórum en la sesión convocada para aceptar el documento, lo que dejó sin efecto el trámite y dejó la puerta abierta para que el Senado tomara el libelo acusatorio remitido con fuerza previa desde la Cámara de Diputados.

Lea más: Santiago Peña justifica su ausencia en el juicio político y se despide del Gobierno

Al quedar firme la vía del juicio político, el cuerpo legislativo escuchó los alegatos de la acusación y la defensa técnica que Peña envió en su representación, antes de pasar a la histórica votación.

Mujer en top blanco e hombre en camisa de rayas rojas se apoyan en la celebración, mientras otro sostiene una bandera paraguaya con orgullo.
Ciudadanos celebran la destitución del presidente en las inmediaciones del Panteón, expresando alegría y emoción en la protesta.

El resultado fue contundente y la totalidad de los senadores presentes votó a favor de la destitución.

Entre el festejo popular y la urgencia de recuperar la plata

Apenas se confirmó la destitución de Peña, los bocinazos de los vehículos invadieron las calles y los cánticos de “¡Sí se pudo!” resonaron con fuerza entre jóvenes, adultos mayores y familias enteras que se acercaron a festejar el triunfo.

Manifestantes con camisetas de colores institucionales, expresan emociones fuertes, sosteniendo pancartas en un ambiente festivo.
Ciudadanos celebran la destitución de Santi Peña, expresando llanto y alegría en las inmediaciones del Panteón.

No obstante, en medio de los festejos, la exigencia ciudadana se mantuvo intacta y con la mirada puesta en lo que vendrá a partir de ahora. Mientras tanto, el Banco Central del Paraguay (BCP) avanza con el cronograma de pago del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para devolver el dinero a los ahorristas de Ueno Bank.

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