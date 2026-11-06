Festejo histórico en las calles tras destitución de Santiago Peña tras crisis de Ueno Bank

El microcentro de Asunción se convirtió en el epicentro de celebración luego de que la Cámara de Senadores resolvió por unanimidad la destitución de Santiago Peña como Presidente de la República.

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La sentencia dictada por el Senado puso fin a días de máxima tensión institucional, y deja al exmandatario sin los fueros del cargo para responder de forma directa ante la Justicia por su presunta implicancia en el esquema de desfalco y resolución de Ueno Bank S.A.

La ciudadanía venía manteniendo una firme manifestación pacífica desde el martes pasado, día que se inició el proceso de resolución de Ueno Bank, y las cuentas bancarias de los ciudadanos fueron bloqueadas.

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Con banderas al hombro y carteles que exigían el cese de la impunidad, miles de compatriotas se mantuvieron en vigilia constante y exigían el juicio político de Santiago Peña.

Para la gente trabajadora, que sufrió en carne propia el cierre repentino de sus cuentas bancarias y el temor de perder los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), la salida del mandatario representa un verdadero alivio y un aviso de que el bolsillo del pueblo no se toca.

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El desenlace unánime en el Senado

El camino que desembocó en la condena política estuvo lleno de maniobras parlamentarias de último momento. Peña había intentado presentar su renuncia al cargo en un intento por desactivar el juzgamiento y evitar el trago amargo de una expulsión formal. Sin embargo, no se logró sostener el quórum en la sesión convocada para aceptar el documento, lo que dejó sin efecto el trámite y dejó la puerta abierta para que el Senado tomara el libelo acusatorio remitido con fuerza previa desde la Cámara de Diputados.

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Al quedar firme la vía del juicio político, el cuerpo legislativo escuchó los alegatos de la acusación y la defensa técnica que Peña envió en su representación, antes de pasar a la histórica votación.

El resultado fue contundente y la totalidad de los senadores presentes votó a favor de la destitución.

Entre el festejo popular y la urgencia de recuperar la plata

Apenas se confirmó la destitución de Peña, los bocinazos de los vehículos invadieron las calles y los cánticos de “¡Sí se pudo!” resonaron con fuerza entre jóvenes, adultos mayores y familias enteras que se acercaron a festejar el triunfo.

No obstante, en medio de los festejos, la exigencia ciudadana se mantuvo intacta y con la mirada puesta en lo que vendrá a partir de ahora. Mientras tanto, el Banco Central del Paraguay (BCP) avanza con el cronograma de pago del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para devolver el dinero a los ahorristas de Ueno Bank.