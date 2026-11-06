Filizzola: El “compinche” fue Alliana, el contralor blanqueó y el fiscal general ignoró las denuncias

Durante el cuarto intermedio en el juicio político, el senador Rafael Filizzola dijo que “está todo muy bien esta cuestión de que se vaya Peña”; sin embargo, advirtió que el país quedará en manos de Pedro Alliana, quien fue compinche del mandatario saliente. Agregó que, además de eso, “se queda todo el equipo político que le apoyó hasta ayer”.

¿Qué cuestionamientos pesan sobre el fiscal general Emiliano Rolón ante las denuncias?

Para Filizzola, si se quiere hacer justicia, no solamente se tiene que ir Peña, sino que se deben realizar muchos cambios. Agregó que también debería ser sometido a juicio político y que se debería cambiar al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, por haber ignorado durante meses y años las denuncias de presunto enriquecimiento ilícito contra Peña.

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“Nosotros hace ocho meses le denunciamos a Peña por enriquecimiento ilícito y ya el centro de la denuncia era Ueno”, rememoró. En cambio, recalcó que en la Fiscalía dicho expediente “no se movió hasta ayer”.

¿Cómo operó el blanqueo patrimonial en la Contraloría y el sistema financiero?

También apuntó contra el contralor general de la República, Camilo Benítez, reelecto en el cargo, una decisión política del Congreso atribuida al blanqueo del análisis patrimonial de Santiago Peña tras descubrirse la construcción de una mansión en San Bernardino, monto que se intentó calzar con un millonario préstamo de Ueno.

“El contralor general de la República dijo: ‘No, G. 2.400 millones es normal que alguien se enriquezca en tres años, en 2.400%, lo más normal del mundo’”, se burló.

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También cuestionó que los abogados de Santiago Peña digan que los bancos caen en todo el mundo y no por eso caen los presidentes de los países. Señaló que, si bien esto ocurre en otras naciones, en estos casos los presidentes normalmente no son los dueños de esos bancos “y los bancos que caen no son necesariamente los bancos que milagrosamente en tres años se convierten en los captadores más grandes de ahorros públicos”, finalizó.