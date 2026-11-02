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Política
02 de noviembre de 2026 - 11:18

Filizzola ironiza sobre dichos de Alliana: “Esperando que le digan terrorista financiero”

Rafael Filizzola (Senador PDP) en reunión de Mesa Directiva con Líderes de Bancadas
Rafael Filizzola (Senador PDP)

El senador Rafael Filizzola afirmó que las advertencias del vicepresidente Pedro Alliana confirman las alertas formuladas por la oposición desde hace tiempo. Cuestionó además la mediación de Santiago Peña y la falta de transparencia del BCP.

Por ABC Color
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El senador Rafael Filizzola sostuvo que las declaraciones de Pedro Alliana sobre la situación de Ueno Bank llegan tarde, ya que la oposición viene alertando desde hace tres años sobre la concentración de depósitos estatales en la entidad. Además, cuestionó la relación del banco con el presidente Santiago Peña y autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP).

“Qué bueno que vio la luz, pero llega tarde, muy tarde”, expresó Filizzola, al referirse a la postura de Alliana, quien puso en pausa su candidatura presidencial para atender la situación financiera.

Lea más: Carlos Pereira y su propuesta a IPS para “capitalizar” en Ueno: “Hoy es capitulo cerrado”

El legislador señaló que desde hace tiempo advierten sobre el manejo de fondos públicos y de los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) en la entidad. También cuestionó la falta de transparencia y la presunta escasa rentabilidad de algunos negocios.

“Estoy esperando que salgan a decirle terrorista financiero”

Por otro lado, Filizzola mencionó que se habrían otorgado préstamos a empresas del mismo grupo económico por montos que consideró desproporcionados en relación con el patrimonio y las actividades de esas firmas.

Santiago Peña con traje oscuro y corbata clara habla, mientras Pedro Alliana, también en traje oscuro, lo observa atentamente.
Santiago Peña y Pedro Alliana.

En ese contexto, cuestionó que ahora se escuche a Alliana advertir sobre la gravedad del problema, cuando anteriormente sectores de la oposición recibían críticas por realizar esos mismos señalamientos. “Estoy esperando que salgan a decirle terrorista financiero”, ironizó.

El senador consideró que las declaraciones del vicepresidente dejan entrever que su candidatura depende de una solución a la crisis. También observó que Alliana mencionó que Peña le habría comunicado que se está llegando a un acuerdo.

Senador cuestiona eventual acuerdo entre Peña y el banco

Para Filizzola, resulta llamativo que el presidente de la República intervenga en las negociaciones, cuando el Banco Central debe actuar con independencia. “¿Qué tiene que ver Peña ahí si el Banco Central es independiente?”, cuestionó.

Asimismo, denunció que el Congreso no recibe información clara sobre las negociaciones. Incluso cuando las autoridades acudieron al Legislativo bajo la figura del secreto bancario, aseguró que no brindaron respuestas concretas. “¿De qué arreglo estamos hablando?”, insistió.

El Banco Central del Paraguay emitió una estadística acerca del uso de operaciones crediticias formales.
El Banco Central del Paraguay emitió una estadística acerca del uso de operaciones crediticias formales.

A criterio del senador, estos elementos confirman que la situación es “tan grave o más grave incluso” de lo que vienen advirtiendo. También sostuvo que existe una crisis institucional y cuestionó el desempeño del directorio del BCP.

Renuncia de Carmen Marín se da luego dejar constancias en acta, afirma Filizzola

Filizzola también se refirió a la renuncia de Carmen Marín, integrante del directorio del BCP, quien dejó constancia de sus observaciones en actas. Cuestionó que su salida se haya justificado por el vencimiento de su mandato, al señalar que se produjo antes de ese plazo.

El legislador consideró que la mayor parte del actual directorio debe apartarse para recuperar la confianza en el ente regulador. “Con este Banco Central, con este directorio (...) el resto se tiene que ir, porque si no no hay solución posible”, afirmó.

Lea más: Quien pone en riesgo la jubilación de los trabajadores no puede seguir en el BCP, dice Roberto González

En cuanto al papel de Peña, sostuvo que el mandatario también forma parte del problema, pero que debe convocar a los sectores involucrados para conformar un directorio que genere confianza y permita encontrar una salida a la crisis, en defensa de los intereses de los asegurados del IPS.

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