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Política
06 de noviembre de 2026 - 13:01

Peña no se presentó ante el Senado para ejercer defensa y prosigue juicio

AME3674. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 06/11/2026.- Senadores paraguayos asisten a la segunda jornada del juicio político por "mal desempeño de sus funciones" contra el presidente Santiago Peña, a raíz de sus vínculos con Ueno bank, este viernes, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
AME3674. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 06/11/2026.- Senadores paraguayos asisten a la segunda jornada del juicio político por "mal desempeño de sus funciones" contra el presidente Santiago Peña, a raíz de sus vínculos con Ueno bank, este viernes, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino

Pasado el tiempo establecido para que el presidente de la República, Santiago Peña y/o sus abogados se presenten para ejercer su defensa ante el juicio político, la Cámara de Senadores determinó la incomparecencia del mismo, ante lo cual igualmente procederán con el juicio político, con la evaluación de las pruebas. El Congreso, admitió que sus abogados Ricardo Preda y Guillermo Ferreiro desarrollen la defensa, pero ya en la etapa de consideración de las pruebas.

Por ABC Color
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Con 41 votos, la Cámara de Senadores determinó que el presidente de la República, Santiago Peña declinó la oportunidad de ejercer su defensa en el marco del proceso del juicio político, y acordaron continuar con la siguiente etapa, que es la evaluación de las pruebas presentadas por los fiscales acusadores. Mientras se daba esta decisión, uno de los abogados de Peña, Guillermo Preda afirmó que se estaban dirigiendo al Congreso, sin el mandatario.

Los citados abogados llegaron a con posterioridad, cuando a las 13:10 y con 44 senadores presentes, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR) dio inicio a la segunda sesión del día (ya que previamente hubo una con un cuarto intermedio), pero ya con la etapa de la defensa preclusa.

Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria. Esta sesión ha sido convocada a los efectos de resolver la admisión o rechazo de cada prueba en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución 895″, dijo Bachi, aunque igualmente dio lugar en esta etapa a que los abogados desarrollen sus argumentos de defensa a Peña.

El diputado Adrián “Billy” Vaesken, uno de los fiscales acusadores designados por Diputados de hecho reclamó este hecho de la etapa preclusa.

“La defensa de Peña llega tarde: el Senado no retrotrae lo ya votado, porque ya pasó la etapa en la que debía escucharse al acusado o a su defensa. Aun así, el pleno escucha a la defensa, sostienen que Peña ya renunció para acceder al fuero de senador vitalicio, lo que equivale a impunidad”, reclamó Vaesken.

El abogado Guillermo Ferreiro es el que inició la defensa de Peña, que no estuvo presente, alegando fundamentalmente que, con la renuncia presentada por el mandatario -admitida o no- ya no corresponde que prosiga el juicio político.

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