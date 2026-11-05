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Política
05 de noviembre de 2026 - 15:30

Convocan a sesión conjunta del Congreso para tratar la renuncia de Santiago Peña

Sesión de la cámara de senadores en el congreso de la nacían
Sesión de la cámara de senadores.Gustavo Machado

El presidente del Congreso, Basilio Núñez, citó de urgencia a Senadores y Diputados para este jueves a las 15:30 con el objetivo de evaluar la dimisión presentada por el mandatario Santiago Peña. Mientras tanto, ya se prepara la alfombra roja para tomar juramento a Pedro Alliana como nuevo Presidente de la República.

Por ABC Color
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El Congreso de la Nación fue convocado a sesión conjunta para este jueves 5 de noviembre a las 15:30, en la sala del primer piso de la sede legislativa, con el objetivo de tratar la renuncia presentada por el presidente de la República, Santiago Peña.

La convocatoria formal fue oficializada mediante la Resolución N.º 2491, firmada por el presidente del Congreso, Basilio Gustavo Núñez.

El documento dispone que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados aborden como único punto del orden del día la dimisión del jefe de Estado, conforme a lo establecido en el artículo 202, numeral 16, en concordancia con el artículo 185 de la Constitución Nacional.

Lea más: Diputados aprueban juicio político contra Santiago Peña, pese a su renuncia

En dicho documento se fundamenta que corresponde al Poder Legislativo dirimir la aceptación o el rechazo de la renuncia del mandatario.

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