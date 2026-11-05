Convocan a sesión conjunta del Congreso para tratar la renuncia de Santiago Peña

El Congreso de la Nación fue convocado a sesión conjunta para este jueves 5 de noviembre a las 15:30, en la sala del primer piso de la sede legislativa, con el objetivo de tratar la renuncia presentada por el presidente de la República, Santiago Peña.

La convocatoria formal fue oficializada mediante la Resolución N.º 2491, firmada por el presidente del Congreso, Basilio Gustavo Núñez.

El documento dispone que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados aborden como único punto del orden del día la dimisión del jefe de Estado, conforme a lo establecido en el artículo 202, numeral 16, en concordancia con el artículo 185 de la Constitución Nacional.

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En dicho documento se fundamenta que corresponde al Poder Legislativo dirimir la aceptación o el rechazo de la renuncia del mandatario.

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