Peña acepta renuncias del jefe de Gabinete Civil y del asesor jurídico de la Presidencia

El Poder Ejecutivo oficializó este viernes la salida de dos figuras clave del entorno presidencial.

A través de los Decretos Nº 7200 y Nº 7201, firmados por el presidente de la República, Santiago Peña, se aceptaron formalmente las renuncias presentadas por el jefe del Gabinete Civil y el ministro asesor Jurídico de la Presidencia.

Mediante el Decreto Nº 7201, el jefe de Estado aceptó la dimisión de Javier Giménez García de Zúñiga, quien se desempeñaba como secretario general y jefe del Gabinete Civil de la Presidencia.

Por su parte, el Decreto Nº 7200 formalizó la salida de Roberto Moreno Rodríguez de su cargo como ministro asesor jurídico del Ejecutivo.

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Ambas normativas, que cuentan con el refrendo del Ministerio del Interior, invocan el artículo 238, numeral 6, de la Constitución Nacional, el cual otorga la facultad exclusiva al Presidente de la República para nombrar y remover a los funcionarios de la administración pública.

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En los documentos oficiales, el mandatario expresó su agradecimiento a ambos colaboradores por los servicios prestados durante su gestión.