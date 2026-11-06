Juicio político: Carlos Giménez descarta renunciar al MAG para sumarse al Senado

El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, descartó que tenga planes de renunciar a su cargo y volver al Senado, aunque reconoció que su banca podría ser útil para el presidente Santiago Peña en medio de la crisis política que enfrenta.

“Primero luego, no estoy en plan de renunciar”, afirmó Giménez al ser consultado sobre la posibilidad de dejar el MAG para recuperar su banca en la Cámara Alta. Explicó que, cuando asuma un nuevo presidente de la República, pondrá su cargo a disposición y será este quien decida si continúa al frente de la institución.

La eventual renuncia de Giménez era considerada políticamente relevante para Peña. El ministro había solicitado permiso en el Senado para asumir al frente del MAG, por lo que, si renunciaba y el mandatario aceptaba su dimisión, podía regresar a la Cámara Alta y se especulaba que sería un voto favorable al jefe de Estado durante el juicio político en su contra.

Giménez recordó que este lunes había ofrecido a Peña regresar al Senado si necesitaba de su apoyo parlamentario. “Yo me fui para eso: ‘Presidente, soy senador y si en el Senado te puedo ayudar, estoy a las órdenes’. Él no me pidió nada de eso. Creo que corresponde ponerse a disposición del jefe”, declaró.

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Giménez cuestiona la estrategia política de Peña

El secretario de Estado sostuvo que el mandatario no logró construir una conexión sólida con los parlamentarios colorados y consideró que ese fue uno de los principales errores de su gestión política. Según Giménez, el Gobierno destinó demasiada atención a los gobernadores, pese a que estos no cuentan con votos en el Congreso.

“El político siempre es importante. Creo que el presidente en ese sentido no tuvo un político cerca de él para muchas cuestiones. Los gobernadores no tienen votos. Yo fui gobernador en época de Mario Abdo y a nosotros ni agua no se nos daba”, manifestó.

En esa línea, cuestionó que Peña no haya dado suficiente atención a los diputados, especialmente porque la Cámara Baja es el órgano acusador en un eventual juicio político. También reconoció que existían celos entre los dirigentes políticos, debido al protagonismo que recibían los gobernadores.

“A los diputados no se les dio el mimo suficiente y no puede un Presidente no estar cerca de sus parlamentarios, más aún de los diputados que es el órgano acusador”, sostuvo.

Advirtió sobre falta de conexión con diputados

Giménez afirmó que había advertido sobre esta situación a José Alberto Alderete, asesor político del presidente, a quien reprochó no haber construido los puentes necesarios con los legisladores.

“Le dije a José Alberto: ‘Creo que estamos equivocados, mucho mimo a los gobernadores y acuerdénse que no tienen votos’. Eso se tenía que hacer, no podés vos, en un momento de necesidad, ir desesperadamente y pedís el acompañamiento a la gente que a lo mejor en algún momento esperaban mínimo un cariño tuyo y vos no mostraste. Eso tiene que hacer su asesor político, en este caso José Alberto. Eso fue un error y no se pudo construir”, declaró.

Riera no logró construir cercanía con los legisladores

El ministro también apuntó contra el titular del Ministerio del Interior, Enrique Riera, a quien identificó como el responsable de la articulación política del Gobierno. A su criterio, no consiguió generar la cercanía necesaria con los parlamentarios, aunque reconoció que él mismo tiene detractores en ambas cámaras.

“El ministro político es el del Interior, pero Riera no pudo lograr cercanía. Es más, creo que tiene más cuestionamientos por parte de algunos sectores que yo. Yo tengo también mis detractores en ambas Cámaras. Pero, pese a los detractores que uno pueda tener, no significa que no tenga que construir ese puente que necesita un Presidente y eso Riera, con todo respeto, no pudo construir”, expresó.

No obstante, descartó que el vicepresidente Pedro Alliana haya dejado de respaldar a Peña durante su gestión. Afirmó que cumplió con su tarea de articulación legislativa y consiguió la aprobación de leyes, aunque señaló que los dirigentes políticos buscaban una relación directa con el presidente de la República.

“El vicepresidente hizo su trabajo, él logró que las leyes se aprueben. El trabajo de Vicepresidente nadie puede objetar. Es una dupla presidencial que trabajó muy bien, no se puede objetar en ese sentido de que no tuvo el respaldo. Pero, el problema es que la gente quiere hablar con el Presidente, aunque habla con el vicepresidente. Es diferente”, declaró.

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Dependencia de Peña al poder de Cartes

Giménez también cuestionó la dependencia política de Peña respecto al presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes. Consideró que el mandatario no consiguió consolidar un liderazgo propio y quedó expuesto cuando se produjo el quiebre con el titular del Partido Colorado.

“No era el Presidente de la República lo que manejaba, si no era su presidente (de la ANR). Corresponde y está muy bien, pero si hay un quiebre estás totalmente expuesto. Eso es lo que pasó. Cuando salió el comunicado del presidente del partido, ni un diputado. De los 40, 20 estuvieron a favor del Presidente. Todos corrieron”, apuntó.

Giménez dice que le duele la situación de Peña

Pese a sus cuestionamientos, el ministro manifestó que siente pesar por la situación política del mandatario, a quien calificó como una persona capaz. Reconoció que le resulta difícil asumir una postura pública de defensa cuando no existen condiciones políticas para sostenerla en el Parlamento.

“Yo le siento mucho al presidente. No le conozco demasiado, pero le veo un tipo muy capaz. No sé si fue embaucado o no entendía lo que pasaba. No quiero opinar sobre el tema. Como paraguayo, a mí me dio la confianza después de que en el inicio tuve mi parecer sobre su figura. Me dio la confianza aún así. Me duele, porque yo debería estar defendiéndole, pero ahora no es momento y no hay manera de tomar una postura a favor en el Parlamento. Ni uno ya no se atreve”, mencionó.

“Soy una persona muy leal. La dupla presidencia es Peña-Alliana y ahora todo está claro que el presidente será Alliana. Va a cambiar bruscamente, pero tampoco soy cobarde de negar la situación como muchos lo están haciendo, que el lunes nomás estaban ‘Sí, señor’ y al día siguiente lo desconocen. A mí tampoco me gusta tener una postura así; por eso, me duele muchísimo”, añadió.

Peña merece defenderse y cuestiona cambio de postura

Asimismo, consideró que Peña merece la oportunidad de explicar su situación ante la ciudadanía. Lamentó que algunos dirigentes que hasta hace pocos días lo respaldaban ahora hayan cambiado de postura y cuestionó las expresiones que se lanzaron contra el jefe de Estado.

“Está bien lo que él va a hacer, que el pueblo paraguayo escuche su veredicto, que hable y explique, por más que va a ser muy difícil. Se merece también él un descargo. A mí me duele muchísimo la expresión de muchos que estuvieron ayer nomás con él y ahora están con palabras que duele muchísimo escuchar por un Presidente. Estamos hablando de un Presidente que llevó a nuestro país en corto tiempo a posiciones muy importante. Con otros colegas lamentamos muchísimo lo que pasa”, declaró.

Sobre la crisis política, Giménez sostuvo que la ruptura se produjo de manera repentina y que el comunicado de Cartes fue determinante para modificar el escenario. “El comunicado de Horacio fue detonante, eso cambió el tablero súbitamente. Sabemos lo que ocurrió ayer en la mañana”, manifestó.

¿Peña ocultó información sobre Ueno?

Consultado sobre las versiones de que Peña habría ocultado información sensible sobre Ueno Bank a su gabinete, dijo que no podía confirmar una eventual vulneración del Banco Central del Paraguay (BCP). “Yo, personalmente, como un paraguayo más no puedo creer que el BCP se vulnere, siendo una institución tan fuerte, que tienen sus años y teniendo la moneda que cumplió 100 años. Paraguay tiene un BCP bien sólido. No sé si se vulneró, no puedo hablar de esto”, declaró.

El Banco Central del Paraguay (BCP) inició el martes pasado el “procedimiento de resolución” de Ueno Bank, tras detectar índices insuficientes de solvencia. La medida dejó bloqueados ahorros y fondos del Estado, lo que motivó a legisladores opositores y colorados disidentes a presentar un libelo acusatorio para impulsar el juicio político contra Peña, quien presentó renuncia al cargo ayer.

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La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el inicio del juicio político contra Peña y rechazó la acusación contra Alliana. Posteriormente, se convocó a una sesión bicameral para tratar la renuncia del mandatario, pero la reunión quedó sin quorum luego de que legisladores colorados abandonaran el encuentro.

Tras ese episodio, el Senado continuó con el proceso de juicio político y designó a los fiscales acusadores, además, convocó a Peña para ejercer su defensa a las 10:00 de este viernes. Sin embargo, el mandatario solicitó una prórroga de 72 horas para presentar sus argumentos.