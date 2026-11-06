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Política
06 de noviembre de 2026 - 17:28

Peña es el “guapito” y “Chicago Boy” que un día perjudicó a 3 millones de paraguayos, dice Rocío Vallejo

El presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, en Nueva York, Estados Unidos.
El presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, en Nueva York, Estados Unidos.gentileza

La diputada Rocío Vallejo (PPQ), exagente fiscal y fiscala acusadora en el juicio político a Santiago Peña, dijo que el mandatario guapito y Chicago Boy usó todos sus títulos para perjudicar a tres millones de paraguayos en un solo día.

Por ABC Color
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Tras la defensa de Santiago Peña, la primera en responder a los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda fue la diputada Rocío Vallejo (PPQ), exagente fiscal y fiscala acusadora en el juicio político al mandatario. La parlamentaria señaló que el jefe de Estado sabía que el banco iba a caer y que por ello “estaba viendo quién iba a comprar”. Asimismo, adelantó que presentarán una denuncia penal contra todos los que tuvieron información privilegiada y retiraron sus depósitos antes de la crisis.

¿Por qué la oposición acusa a Santiago Peña de mal desempeño de funciones?

“Esto es mal desempeño de funciones, no es un voto de censura disfrazado, es un juicio político, no penal”, aseveró.

Lea más: José Alberto Alderete también renuncia y deja solo a Santiago Peña

La legisladora también sostuvo que el Banco Central del Paraguay (BCP) era una institución sólida y seria hasta la llegada de Jorge Carvallo, de la mano de Santiago Peña. “Tienes que pedirle perdón, Santiago Peña, a los funcionarios e institucionalistas del Banco Central del Paraguay. Tienes que pedirle perdón al sistema bancario, tienes que pedirle perdón al Paraguay”, enfatizó.

Vallejo acusó además a Peña de destruir la reputación del BCP y afirmó que, utilizando el término de la defensa, el verdadero aplazado es el mandatario, “el chico Chicago Boy que creó un agujero de 1.200 millones de dólares al pueblo paraguayo”. Agregó: “Él es el que está aplazado. Y yo no me formé en el exterior, ni hablo inglés, pero él con toda su producción produjo 3 millones de perjudicados en un solo día. Muy guapito como él dice”, subrayó.

Roció Vallejo, fiscala acusadora. Foto Prensa Senado.
Roció Vallejo, fiscala acusadora. Foto Prensa Senado.

¿Qué relación existe entre la crisis de ueno Bank y el caso Multibanco?

Durante su intervención, dijo recordar con mucha tristeza que hace 23 años trabajó junto a Ricardo Preda —él como relator y ella como fiscal— en el juicio del caso Multibanco. “Éramos idealistas. Hoy estamos de lados diferentes, pero lo que ocurrió en Multibanco fue exactamente igual que lo que ocurrió en ueno Bank”, sostuvo.

La parlamentaria indicó que el quiebre de Multibanco replicó el esquema de Ueno, “solo que ahí no estaba un presidente de la República y tampoco encontrábamos ninguna prueba donde se les diga a los funcionarios que tenían que crear empresas fantasmas. Y hasta el juicio oral los responsables le culpaban a los subalternos, como va a ser Peña seguramente va a decir ‘Yo no sabía nada. Fueron ellos, no yo’”.

Ricardo Preda. Foto AFP
Ricardo Preda. Foto AFP

¿Habrá denuncias penales por información privilegiada tras el colapso financiero?

Dejó en claro que el proceso en curso constituye un juicio político y no un juicio penal. Señaló que los argumentos presentados hoy por la defensa correspondían a un ámbito judicial “que pronto le va a llegar a este señor y van a poder usar esos argumentos seguramente”.

“En resumen, ha quedado demostrado que el presidente de la República, Santiago Peña, ha ejercido la administración del Estado paraguayo de una manera que ha puesto en riesgo los bienes del Estado y, en otros casos, incluso en beneficio propio”, concluyó.

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