José Alberto Alderete también renuncia y deja solo a Santiago Peña

El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el Decreto N° 7202, fechado este 6 de noviembre, por el cual se acepta la renuncia de José Alberto Alderete, al cargo de asesor político del mandatario.

La dimisión es otra consecuencia de la inminente destitución del Presidente Peña vía juicio político por parte del Congreso, por mal desempeño de funciones, ante su vinculación en el escándalo de la caída de Ueno Bank.

Lea más: EN VIVO, Juicio político a Santiago Peña: fiscales acusadores presentan pruebas

Alderete acompañó a Peña desde el 15 de agosto de 2023. Integró la campaña presidencial y el equipo de transición del presidente electo, luego de las elecciones de 2023.

Con su renuncia, Peña se queda sin su primer anillo. Ya renunciaron el jefe de Gabinete de la Presidencia, Javier Giménez, y el asesor jurídico Roberto “Ilo” Moreno. Ayer también renunció el ministro de Interior, Enrique Riera.

Suegro de directivo de Grupo Vázquez

Alderete es suegro de Joshua Abreu Boss, director titular de Ueno Casa de Bolsa. Hoy, la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) suspendió preventivamente a Ueno Casa de Bolsa S.A. y Valores Casa de Bolsa S.A. por incumplimientos en recompras de reporto. La medida no tiene un plazo definido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su momento, Abreu fue superintendente de Bolsa de Valores de Asunción (BVA). Renunció para dedicarse a la actividad privada, pero luego asumió en Ueno Casa de Bolsa, una de las varias empresas de Miguel Vázquez, actualmente preso en exTacumbú, junto a otros altos directivos de Ueno Bank.

Lea más: Caso Ueno Bank: “Nuestra prioridad es seguir capturando bienes”, dice fiscal Corbeta

Alderete, el acta secreta y pacto cicatriz

Alderete tiene una vasta trayectoria política. Fue ministro de Obras en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. También fue presidente de la ANR.

En el gobierno de Mario Abdo Benítez fue director general paraguayo de Itaipú. Cayó tras el escándalo del acta secreta de Itaipú en el 2019, que casi ocasionó la destitución vía juicio político de Abdo.

Lea más: Caso Ueno Bank: “Nuestra prioridad es seguir capturando bienes”, dice fiscal Corbeta

Pasó la tormenta. En plena pandemia, fue el ejecutor del pacto “cicatriz” en el abdismo y cartismo para consensuar candidaturas conjuntas para las municipales de 2021.

Ahí se dio su acercamiento al cartismo, que culminó con su acompañamiento a Santiago Peña en la campaña de 2023.