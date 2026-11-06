Santiago Peña confirma a sus abogados defensores para el juicio político: ¿quiénes son?

Luego de solicitar una prórroga de 72 horas al Congreso para ejercer su defensa en el marco del juicio político en su contra, el presidente renunciante Santiago Peña confirmó quiénes serán sus abogados defensores.

“Junto con mis abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, estamos esperando que el Senado otorgue mi solicitud de prórroga del plazo para ejercer mis derechos constitucionales de defensa, ante su notoria insuficiencia”, publicó en sus redes.

Se trata del exsenador Adolfo Ferreiro, hermano del exintendente de Asunción Mario Ferreiro, y del abogado Ricardo Preda.

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Abogados de Lugo y de Cartes

Esta será la segunda vez que Ferreiro asuma la defensa de un presidente en un juicio político. En 2012, representó al entonces mandatario Fernando Lugo durante el proceso de enjuiciamiento que culminó con su destitución.

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Por su parte, Preda cuenta con antecedentes como defensor de Horacio Cartes frente a denuncias e investigaciones del Ministerio Público. Entre ellas figura el caso vinculado a la denuncia presentada en su momento por el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio.

Rostro desafiante de Santiago Peña

La confirmación se realizó a través de una publicación en redes sociales, en la que Peña aparece junto a sus abogados. En la imagen, aparece sentado al centro con una expresión seria y un semblante confrontativo.

Cabe recordar que, en una publicación anterior, había anunciado su pedido de prórroga al Congreso y, además, advertido que “voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos”.

Juicio político a Peña tras la crisis de Ueno Bank

El proceso contra Peña se desencadenó luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) iniciara el martes pasado el “procedimiento de resolución” de Ueno Bank, tras detectar índices insuficientes de solvencia. La medida dejó bloqueados ahorros y fondos del Estado.

La situación motivó a legisladores opositores y colorados disidentes a presentar un libelo acusatorio para impulsar el juicio político contra Peña, quien presentó renuncia al cargo ayer.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el inicio del juicio político contra Peña y rechazó la acusación contra Alliana. Posteriormente, se convocó a una sesión bicameral para tratar la renuncia del mandatario, pero la reunión quedó sin quorum luego de que legisladores colorados abandonaran el encuentro.

Tras ese episodio, el Senado continuó con el proceso de juicio político y designó a los fiscales acusadores. Además, convocó a Peña para ejercer su defensa a las 10:00 de este viernes.

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Peña pidió 72 horas de prórroga para ejercer su defensa

El mandatario solicitó una prórroga de 72 horas para presentar sus argumentos ante el Senado, por lo que ahora aguarda una respuesta del Congreso sobre su pedido.