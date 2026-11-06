Santiago Peña no irá al Congreso: sus abogados lo representarán en el juicio político

“Hemos recibido la notificación del Congreso hace 15 minutos en el local de Mburuvichia Roga y, bueno, en función a esa notificación estamos acudiendo al Congreso dentro del plazo que nos señala en esa notificación y vamos para preparar con el doctor (Adolfo) Ferreiro la defensa técnica en cuanto a este juicio político”, detalló el representante jurídico.

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Peña no irá al Congreso

Preda precisó que Peña no acudirá al Congreso Nacional. “Inicialmente comparecemos nosotros para la defensa técnica y el presidente queda a disposición de si el Senado le permite su intervención para hacer su defensa política, Vamos a esperar qué define dentro de este procedimiento de juicio político. Nosotros vamos ahora para ejercer la defensa estrictamente técnica jurídica de este juicio político”, indicó el abogado.

Ricardo Preda lamentó que la Cámara de Senadores, haya condicionado la intervención de la defensa tanto en el tiempo para prepararla como en el contenido de esa intervención. “Entonces lo que vamos a esperar es que, si posterior a nuestra intervención, se le da dentro del trámite la posibilidad de que el presidente pueda ejercer materialmente su defensa y hacer una explicación política del asunto, él está dispuesto a acudir”, finalizó.

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Al momento de la comunicación, la dupla de defensores estaba cruzando por la intersección de Azara y Tacuary, rumbo a la sede del legislativo.