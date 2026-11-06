EN VIVO, Juicio político a Peña: Senado retoma proceso en medio de renuncia trabada y pedido de prórroga

El Congreso Nacional vive horas de máxima tensión. Luego de que la sesión bicameral quedara sin cuórum para tratar la renuncia que Santiago Peña presentó a la Presidencia de la República, el Senado retoma este viernes el juicio político activado formalmente tras la aprobación unánime del libelo acusatorio en la Cámara Baja.

En este escenario, donde Peña continúa legalmente en funciones al no haberse aceptado su dimisión, la jornada legislativa queda marcada por la solicitud que remitió al presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez: una prórroga de 72 horas para formular su descargo, argumentando que las menos de 12 horas concedidas para revisar un expediente de 300 fojas vulneran el debido proceso y tornan ilusorio su derecho a la defensa.

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08:11 Esperanza Martínez denuncia complicidad estatal

La senadora opositora Esperanza Martínez lanzó duras críticas a la gestión de Santiago Peña y denunció un esquema de presunto encubrimiento en torno a la crisis financiera desatada por la caída de Ueno Bank. A través de sus redes sociales, la legisladora fustigó que mientras desde el oficialismo “hablaban del déficit de la Caja Fiscal y culpaban a los docentes y trabajadores de esa crisis, metían la plata de las jubilaciones en Ueno”. Martínez remarcó que las colocaciones y depósitos de fondos del IPS y otras cajas públicas se concretaron pese a las reiteradas advertencias sobre los vínculos del poder con el banco intervenido, calificando el episodio de “saqueo hecho con complicidad del gobierno”.

Mientras hablaban del déficit de la Caja Fiscal y culpaban a los docentes y trabajadores de la esa crisis, metían la plata de las jubilaciones en UENO.



Todo esto a pesar de que ya existían cuestionamientos y advertencias sobre los vínculos de UENO con el poder y el depósito de… — Esperanza Martinez (@esperanza_py) November 6, 2026

08:00 Santiago Peña pide 72 horas de prórroga y califica de “insuficiente” el plazo legislativo

A dos horas de la cita fijada en el Senado, cobra protagonismo la nota oficial remitida por el mandatario renunciante a Basilio Núñez, en la que solicita formalmente una prórroga de 72 horas para estructurar su descargo. Peña fundamenta que fue notificado recién a las 22:15 de la víspera con un expediente que incluye un libelo acusatorio de 15 páginas y unas 300 fojas de anexos. En su escrito, advierte que conceder menos de 12 horas lesiona las garantías mínimas del debido proceso consagradas en un Estado de derecho, impidiendo a sus abogados contar con el tiempo indispensable para revisar las pruebas y articular una defensa adecuada.

07:50 Basilio Núñez consulta con líderes de bancada el pedido de prórroga y no descarta tratar la renuncia

En comunicación con ABC, el titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, señaló que evaluará de urgencia con los líderes y vicelíderes de bancada la solicitud de prórroga de 72 horas formulada por Santiago Peña. Reconoció como válido el argumento del mandatario respecto a la necesidad de garantizar el derecho a la defensa y evitar contingencias o demandas futuras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), haciendo paralelismo con los antecedentes de Fernando Lugo y Raúl Cubas Grau.

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Asimismo, Núñez reveló que diversos legisladores ya plantean la posibilidad de destrabar la crisis convocando nuevamente a una sesión bicameral para aceptar la renuncia presidencial —al haber quedado la sesión anterior sin cuórum y no rechazada—, considerándola como una de las salidas políticas más rápidas para devolver estabilidad al país y atender la crisis de los ahorristas. Respecto a la situación judicial de Peña, afirmó que en caso de prosperar la dimisión, votarán por su desafuero inmediato.

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07:00 Tensión política y vigilia ciudadana tras el colapso de Ueno Bank

El microcentro de Asunción y las inmediaciones del Congreso amanecen con un fuerte resguardo policial y una persistente tensión social tras las protestas ciudadanas por la caída e intervención de Ueno Bank. El congelamiento de los fondos de más de 2,9 millones de clientes y de millonarias colocaciones de entes públicos desató la tormenta política que derivó en la acusación directa contra Peña por sus vínculos con la entidad financiera. A este malestar se suma la incertidumbre jurídica: formalmente, Peña sigue en ejercicio del cargo debido a que la bancada colorada dejó sin cuórum la sesión bicameral que debía tratar su renuncia, forzando a que la salida institucional se dirima exclusivamente en el terreno del juicio político.

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06:00 El Senado mantiene la convocatoria de las 10:00 bajo la sombra del caso Lugo

La Cámara Alta amanece firme en su cronograma legislativo, ratificando la citación para las 10:00, hora en que Santiago Peña o su equipo legal deben comparecer ante el pleno para ejercer su defensa. El titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, remarcó que el Parlamento se apegará a un estricto proceso de cinco sesiones sucesivas para evitar nulidades o demandas internacionales, teniendo como antecedente la destitución de Fernando Lugo en 2012, cuyo caso aún continúa abierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El esquema previsto contempla recibir la defensa a la mañana, evaluar las pruebas a las 13:00, escuchar los alegatos por la tarde y votar el desenlace definitivo en horas de la noche.