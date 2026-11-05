Juicio político a Peña: cuál es el cronograma y cuándo se vota

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, explicó cómo seguirá el juicio político contra Santiago Peña, tras la sesión extraordinaria del Senado de esta noche. Si el proceso avanza sin demoras, la votación final podría llegar mañana.

El reglamento prevé cinco sesiones extraordinarias. La primera concluyó esta noche con el juramento del tribunal, formado por los 45 senadores, y con la presentación del libelo acusatorio por los fiscales acusadores, diputados. Peña tiene 12 horas para preparar su defensa, según Núñez, y fue notificado esta misma noche.

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Las cinco sesiones

Primera (hoy): juramento del tribunal y presentación de la acusación.

Segunda (mañana, 10:00): defensa del Presidente o de su abogado. No tiene límite de tiempo.

Tercera (entre las 13:00 y las 14:00): evaluación de las pruebas presentadas por los diputados.

Cuarta: alegatos.

Quinta: votación nominal de los 45 senadores.

“Se puede llevar a finiquitar” mañana, dijo Núñez, si se cumplen las cinco sesiones. Dependerá del tiempo que use la defensa. Para destituir a un presidente se requieren dos tercios, es decir, 30 de los 45 senadores.

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Renuncia sin resolver

La sesión conjunta de ambas cámaras convocada para tratar la renuncia de Peña se quedó sin quórum, tras el retiro de legisladores. Núñez explicó que no se convocó otra reunión para eso porque sería “forzar una situación”. Dijo que se pasó directamente a recibir el libelo acusatorio.

“Si no se da su renuncia, íbamos a acompañar el juicio político”, afirmó. Peña anunció su renuncia en redes sociales, pero sigue siendo presidente porque el trámite no se completó.

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Debido proceso y reclamos de la calle

Núñez insistió en que el Congreso debe respetar los tiempos del reglamento. Recordó que hay denuncias de expresidentes ante la Corte Interamericana por juicios políticos apresurados.

A los manifestantes que esperaban en la plaza les pidió que “vayan a sus casas”, ya que la sesión terminó. Dijo que los 45 senadores y los fiscales estuvieron presentes y que la convocatoria fue unánime.