Ueno: abogado busca reactivar denuncia sobre “Los sobres del poder”

El abogado Guillermo Duarte Cacavelos anunció que su estudio jurídico se pondrá a disposición de Luz Candado, exmpleada de Santiago Peña, para reconstruir los hechos que denunció y colaborar con el Ministerio Público en el esclarecimiento del caso. La iniciativa apunta a seguir el recorrido del dinero presuntamente involucrado en el caso conocido como “Los sobres del poder”, difundido en septiembre de 2025.

“Mi equipo jurídico está a disposición, vamos a reconstruir la historia, vamos a colaborar con el Ministerio Público y vamos a seguir la ruta de ese dinero, que Luz Candado se animó a denunciar”, subrayó.

El profesional sostuvo que la denuncia realizada por Candado adquiere mayor relevancia en el actual escenario de crisis que atraviesa Ueno Bank, entidad cuya situación financiera derivó en un “procedimiento de resolución” por parte del Banco Central del Paraguay (BCP).

“Lo que esta señora denunció en su momento, que no sirvió porque el Ministerio Público no quiso tomar en serio y abrir una investigación correcta, hoy toma una solidez que tiene un peso absolutamente contundente para poder demostrar dónde se fue la plata de IPS y de los jubilados. Se fue a Mburuvicha Róga y en efectivo”, dijo.

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Los sobres del poder: abogado pide respaldo para Luz Candado

Duarte Cacavelos consideró que Candado debe contar con acompañamiento jurídico para impulsar el esclarecimiento de los hechos denunciados y sostuvo que la responsabilidad de investigar no debe recaer exclusivamente en las instituciones estatales.

“No hay que pedirle todo al Estado. Todos los paraguayos estamos comprometidos con que esto se esclarezca y que las personas que tengan algo que pagar, que paguen”, dijo.

En ese sentido, reiteró que su equipo está dispuesto a colaborar con Candado en la reconstrucción de los acontecimientos vinculados a los denominados “sobres del poder”, una denuncia que apunta al presunto traslado de dinero de origen público hacia la residencia presidencial.

El caso vuelve a cobrar notoriedad en medio de la crisis que afecta a Ueno Bank y de los cuestionamientos sobre el manejo de recursos del IPS y de los fondos de los jubilados.

Crisis de Ueno y juicio político a Santiago Peña

El Banco Central del Paraguay (BCP) inició el martes pasado el “procedimiento de resolución” de Ueno Bank, tras detectar índices insuficientes de solvencia. La medida dejó bloqueados ahorros y fondos del Estado, lo que motivó a legisladores opositores y colorados disidentes a presentar un libelo acusatorio para impulsar el juicio político contra Peña, quien presentó renuncia al cargo ayer.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el inicio del juicio político contra Peña y rechazó la acusación contra Alliana. Posteriormente, se convocó a una sesión bicameral para tratar la renuncia del mandatario, pero la reunión quedó sin quorum luego de que legisladores colorados abandonaran el encuentro.

Tras ese episodio, el Senado continuó con el proceso de juicio político y designó a los fiscales acusadores, además, convocó a Peña para ejercer su defensa a las 10:00 de este viernes.

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Sin embargo, el mandatario solicitó una prórroga de 72 horas para presentar sus argumentos, el cual fue rechazado por el pleno del Senado, por lo que debe presentarse este viernes de forma presencial o a través de su defensa legal.