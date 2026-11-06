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Política
06 de noviembre de 2026 - 17:17

Yolanda fulmina a “abogados” de Peña: objeta legalidad de poder para defenderlo en juicio político

Ricardo Preda (I) y Adolfo Ferreiro , Abogados de la defensa de Santiago Peña, en plena sesión de Juicio Politico. EFE/ Juan Pablo Pino
Ricardo Preda (I) y Adolfo Ferreiro , Abogados de la defensa de Santiago Peña, en plena sesión de Juicio Politico. EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino

La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) cuestionó la validez de la defensa de Santiago Peña. Denunció que sus abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, no cumplieron un trámite clave para legalizar el documento de poder.

Por ABC Color
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Luego de escuchar los extensos argumentos de la defensa del presidente de la República, Santiago Peña a través de los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, que atacaron la legalidad del proceso del juicio político, la senadora Yolanda Paredes consultó si cumplieron con un aspecto procedimental básico, el presentar un poder válido y legal que acredite la representación del mandatario.

La misma mencionó que si bien presentaron un “poder especial” supuestamente firmado por Peña, este carecía de aspectos fundamentales para acreditar la legalidad del mismo.

“Como los mismos (Preda y Ferreiro) han hecho mención en reiteradas veces de que este tribunal ha violado las formas procesales del enjuiciado, les recuerdo a los mismos que también ellos están violando el artículo 700 del Código Civil Paraguayo” en su inciso F.

Dicha norma establece los requisitos para los poderes generales o especiales para representar en juicio voluntario o contencioso o ante la administración pública o el Poder Legislativo, como ser haber pasado ante escritura pública ese poder general o especial para representar a Santiago Peña o al menos tener certificación de firma, requisitos que el documento presentado carecía.

“Quiero dejar constancia en acta de que los que hoy se presentan en este recinto bajo supuesta carta poder en representación de Santiago Peña carecen de legitimidad. Es decir, carecen de personería para estar en juicio”, apuntó Paredes.

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