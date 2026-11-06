¿Quienes son los abogados defensores de Santiago Peña

Tras no contar con la prórroga de 72 horas que solicitó Santiago Peña para ejercer su defensa, los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda se preparan para representarlo en la Cámara de Senadores.

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Ambos profesionales tienen una vasta experiencia en defensa a diferentes autoridades y políticos.

Adolfo Ferreiro, hermano del exintendente de Asunción Mario Ferreiro, a quien también defendió en juicio y logró que un Tribunal de Sentencia anule la acusación fiscal.

Ferreiro de 78 años además fue senador de la Nación (2013 - 2018) y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

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En tanto que, esta es su segunda vez como defensor de un presidente. La primera defensa fue en el 2012, cuando Fernando Lugo fue sometido a juicio político que culminó con su destitución.

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Por su parte, Ricardo Preda es uno de los abogados defensores del titular del Partido Colorado Horacio Cartes frente a denuncias e investigaciones del Ministerio Público.

En el Ministerio Público ocupó los cargos de Asistente Fiscal (2001-2003), Relator del Fiscal General del Estado (2003-enero 2006) y Director de Delitos Económicos (febrero 2006 al 10 de enero de 2010).

Tras su salida del sector público ejerció la profesión en el ámbito privado como consultor y asesoría externa a varias instituciones.