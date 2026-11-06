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Política
06 de noviembre de 2026 - 12:49

¿Quienes son los abogados defensores de Santiago Peña

Santiago Peña con camisa blanca y corbata roja, acompañado por Ricardo Preda y Adolfo Ferreira en mesa con documentos y bandera paraguaya detrás.
Santiago Peña con sus abogados Ricardo Preda y Adolfo Ferreira.

Los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda ejercerán la defensa del Presidente Santiago Peña durante el juicio político. Aquí te contamos el perfil de ambos profesionales del Derecho.

Por ABC Color
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Tras no contar con la prórroga de 72 horas que solicitó Santiago Peña para ejercer su defensa, los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda se preparan para representarlo en la Cámara de Senadores.

Lea más: Senado rechaza prórroga para defensa solicitada por Peña y deberá defenderse

Ambos profesionales tienen una vasta experiencia en defensa a diferentes autoridades y políticos.

Adolfo Ferreiro, hermano del exintendente de Asunción Mario Ferreiro, a quien también defendió en juicio y logró que un Tribunal de Sentencia anule la acusación fiscal.

Ferreiro de 78 años además fue senador de la Nación (2013 - 2018) y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

En tanto que, esta es su segunda vez como defensor de un presidente. La primera defensa fue en el 2012, cuando Fernando Lugo fue sometido a juicio político que culminó con su destitución.

Lea más: Santiago Peña confirma a sus abogados defensores para el juicio político: ¿quiénes son?

Por su parte, Ricardo Preda es uno de los abogados defensores del titular del Partido Colorado Horacio Cartes frente a denuncias e investigaciones del Ministerio Público.

En el Ministerio Público ocupó los cargos de Asistente Fiscal (2001-2003), Relator del Fiscal General del Estado (2003-enero 2006) y Director de Delitos Económicos (febrero 2006 al 10 de enero de 2010).

Tras su salida del sector público ejerció la profesión en el ámbito privado como consultor y asesoría externa a varias instituciones.

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