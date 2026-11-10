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Política
10 de noviembre de 2026 - 17:36

Alliana ratifica a Luis Ramírez en el MEC en medio del escándalo por los títulos falsos

Alliana con traje oscuro y corbata clara, junto a Ramírez en traje negro y gafas oscuras, ambos sonrientes en un entorno al aire libre.
El presidente Pedro Alliana se reunió con el ministro de Educación, Luis Ramírez, para confirmar su continuidad en el cargo.

El presidente Pedro Alliana confirmó la continuidad del ministro de Educación, Luis Ramírez, pese a la crisis que sacude al sistema educativo. Actualmente el MEC se encuentra en el ojo de la tormenta por los casos de títulos universitarios falsos, que salpica a funcionarios públicos.

Por ABC Color
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A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Fernando Ramírez, confirmó que continuará en el cargo con el aval explícito del nuevo presidente de la República, Pedro Alliana.

Esta ratificación se produce en un momento crítico para la cartera educativa, salpicada por el escándalo de títulos universitarios de dudosa procedencia y la falta de controles efectivos sobre las instituciones de educación superior.

Lea más: “Jugó con el futuro de los jóvenes”: Fuertes críticas de estudiantes contra gestión de Ramírez en el MEC

“Agradezco enormemente la confianza del presidente Pedro Alliana para dar continuidad a este gran desafío al frente del Ministerio de Educación y Ciencias”, expresó Ramírez en sus redes sociales.

Ramírez, quien había sido nombrado originalmente mediante el Decreto N° 2 del 15 de agosto de 2023 durante el inicio de la administración de Santiago Peña. De esta manera, logra sostenerse en el Ejecutivo en medio de la tormenta política.

MEC, en el ojo de la tormenta

Bajo su gestión al frente del MEC, el sistema de control de títulos y universidades cayó bajo la lupa pública debido a los destapes de presunta corrupción y tráfico de influencias para la validación de diplomas de grado y posgrado de dudosa procedencia.

Lea más: Títulos falsos: el MEC busca justificar su gestión con 1.000 carreras cerradas en 3 años

La propia Contraloría General de la República emitió denuncias tras detectar una alarmante cantidad de funcionarios públicos que ocupan cargos de alta responsabilidad y perciben salarios estatales sustentados en títulos universitarios aparentemente falsos.

El caso más emblemático de esta trama de irregularidades fue el del exsenador Hernán Rivas, quien llegó a presidir nada menos que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) con un título de abogado de dudosa validez emitida por una universidad privada. Rivas fue recientemente condenado a 8 años de cárcel tras comprobarse en sede judicial que su cartón profesional era falso.

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